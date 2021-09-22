С 27 сентября в театры Башкирии будут пускать по QR-коду сертификата о вакцинации

Напомним, что ранее глава Башкирии также вносил изменения в указ о коронавирусных ограничениях. В частности, было отмечено, что для посещения музеев, выставок и библиотек справку о вакцинации показывать нет необходимости. Между тем, для посещения ночных клубов, массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые проводятся в закрытых помещениях, можно предъявить не только сертификат о вакцинации, справку о противопоказании к ней или отрицательный ПЦР тест, но и справку о перенесенной в течение последних шести месяцев коронавирусной инфекции.