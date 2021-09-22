Школьников 5-8 и 10 классов в 12 районах Башкирии перевели на дистанционное обучение

В ближайшие дни учащиеся старшего и среднего звена школ Башкирии, за исключением выпускных классов, перейдут на дистанционный формат обучения. Документ, адресованный главам администраций муниципальных районов, появился на сайте Минобра Башкирии.
Поступает информация о том, что коснется перевод на дистанционку лишь тех районов, где ситуация с коронавирусом является наиболее напряженной. По уточненным данным от министерства образования региона, дистанционка коснется учеников 5, 6, 7, 8, 10 классов в отдельных школах в 12 районах Башкирии – Абзелиловский, Балтачевский, Белебеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Буздякский, Бурзянский, Гафурийский, Чишминский, Мишкинский, Стерлибашевский, Янаульский районы.
В документе значится, что перевод необходимо осуществить уже 22 и 23 сентября, то есть сегодня и завтра. По предварительным данным, дистанционный формат обучения будет введен на две недели.
На вчерашней оперативке в мэрии Уфы Сергей Греков заявил, что школьники в городе болеют COVID-19 целыми «классами». Он назвал это новым вызовом. Напомнил греков и о том, что вакцины от коронавируса для детей пока нет.
Новости о новых ограничениях сыплются как из рога изобилия. Вчера, 21 сентября, стало известно о запрете посещения зрителями спортивных мероприятий в закрытых помещениях. Ограничение будет действовать до 1 ноября 2021 года. Также вчера стало известно и о том, что на две недели в Башкирии приостанавливается диспансеризация населения и профосмотры.
Ситуация с пандемией коронавируса в регионе остается напряженной. Вот уже нескольких недель не только держится довольно высокий уровень заболеваемости коронавирусной инфекций, она продолжает расти. Ежесуточно в регионе выявляют более 300 инфицированных.