В Уфе до конца октября будет перекрыт участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной

О том, что участок бульвара Хадии Давлетшиной, протяженностью 270 метров закроется для автомобильного транспорта уже завтра, 23 сентября, сообщили в городской мэрии. Этот отрезок бульвара расположен между улицей Комсомольской и улицей Заводской. Движение будет ограничено на срок больше месяца, вновь открыть участок бульвара обещают 29 октября.
Причины все те же – капитальный ремонт дорожного полотна, который уфимцам неоднократно обещали завершить в сентябре, но по последний сообщениям городской администрации отложили до сроков сдачи, которые указаны в договоре – 20 ноября 2021 года.
В администрации приносят горожанам свои изменения и просят учитывать ремонт части бульвара при планировании передвижений по городу.