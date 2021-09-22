В Уфе до конца октября будет перекрыт участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной

В Уфе до конца октября будет перекрыт участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной
В Уфе до конца октября будет перекрыт участок дороги по бульвару Хадии Давлетшиной
Сегодня, 08:52ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest
Ремонт улицы Комсомольской продолжает вносить свои коррективы в планы уфимцев и гостей города.

О том, что участок бульвара Хадии Давлетшиной, протяженностью 270 метров закроется для автомобильного транспорта уже завтра, 23 сентября, сообщили в городской мэрии. Этот отрезок бульвара расположен между улицей Комсомольской и улицей Заводской. Движение будет ограничено на срок больше месяца, вновь открыть участок бульвара обещают 29 октября.

Причины все те же – капитальный ремонт дорожного полотна, который уфимцам неоднократно обещали завершить в сентябре, но по последний сообщениям городской администрации отложили до сроков сдачи, которые указаны в договоре – 20 ноября 2021 года.

В администрации приносят горожанам свои изменения и просят учитывать ремонт части бульвара при планировании передвижений по городу.

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