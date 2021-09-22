В Башкирии пчеловодам будет выплачена компенсация за гибель пчел

В Башкирии пчеловодам будет выплачена компенсация за гибель пчел
В Башкирии пчеловодам будет выплачена компенсация за гибель пчел
Сегодня, 15:08ОбществоЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
Порядок предоставления компенсации в качестве возмещения ущерба пчеловодам был утвержден Андреем Назаровым.

Стало известно, что пасечники Башкирии, чьи пчелы массово погибли после обработки химикатами полей и лесов от непарного шелкопряда, получат компенсацию от государства. Порядок предоставления бюджетных субсидий подписал премьер Башкирии Андрей Назаров.

Так, выплаты смогут получить юридические лица (за исключением государственных и муниципальных предприятий), также индивидуальные предприниматели и граждане с подсобным хозяйством. Известно, что сумма будет рассчитываться на основе числа погибших и пострадавших пчелосемей.

Отмечается, что выплачивать компенсации будет Минсельхоз Башкирии, а контролировать предоставление средств будет сам глава ведомства. Так, объявление о приеме заявок будет опубликовано ведомством не позднее трех дней до начала отбора, который уже в свою очередь будет проходить в течение 30 дней. Выплаты будут перечислены уже в течение 10 дней после приказа об их предоставлении.

Известны также и некоторые требования для предпринимателей и предприятий. В частности, они должны ежегодно повышать заработную плату сотрудникам пропорционально увеличению МРОТ, также не иметь догов по налогам, не получать бюджетные средства, иметь соглашение с Минсельхозом и работать не менее 5 лет. Помимо этого, выплаты не будут предоставляться тем предприятиям, доля которых принадлежит офшорным организациям.

Напомним, что массовая гибель пчел на территории Башкирии произошла эти летом, согласно предположению Россельхознадзора, насекомые погибли из-за агрохимикатов, которые были примененные для уничтожения непарного шелкопряда. Тогда режим ЧС был введен 5 районах, где был зафиксирован очаг распространения опасных насекомых. Минсельхоз Башкирии тогда отметил, если бы меры борьбы с шелкопрядом не были приняты вовремя, то ущерб от потери древесины составил бы не меньше 5 млрд рублей.

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