В Башкирии пчеловодам будет выплачена компенсация за гибель пчел

Отмечается, что выплачивать компенсации будет Минсельхоз Башкирии, а контролировать предоставление средств будет сам глава ведомства. Так, объявление о приеме заявок будет опубликовано ведомством не позднее трех дней до начала отбора, который уже в свою очередь будет проходить в течение 30 дней. Выплаты будут перечислены уже в течение 10 дней после приказа об их предоставлении.