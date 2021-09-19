В Башкирии суд отменил решение об аннулировании результатов голосования в Нефтекамске

Напомним, о скандале на этом избирательном участке накануне сообщило «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на члена УИК-482 с правом совещательного голоса Ирека Хизяпова. По его словам, во время вскрытия урн один из членов комиссии с правом решающего голоса положил на стол стопку дополнительными бюллетенями.