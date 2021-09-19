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В Башкирии суд отменил решение об аннулировании результатов голосования в Нефтекамске

19 сентября 2021, 10:31
Фото: Mkset.ru
Сегодня, 19 сентября, стало известно, что в Нефтекамске городской суд отменил решение об аннулировании результатов голосования в связи с выявленным нарушением, а также восстановил отстраненного зампредседателя УИК. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

Суд изучил записи камер видеонаблюдения, опросил свидетелей и пришел к выводу, что никакого нарушения допущено не было. Соответственно, поводов для отстранения от работы заместителя председателя УИК-482 Рузиля Ахметова нет.

Напомним, о скандале на этом избирательном участке накануне сообщило «Эхо Москвы в Уфе» со ссылкой на члена УИК-482 с правом совещательного голоса Ирека Хизяпова. По его словам, во время вскрытия урн один из членов комиссии с правом решающего голоса положил на стол стопку дополнительными бюллетенями.

После разбирательства в Территориальной избирательной комиссии было принято решение аннулировать итоги пятничного голосования и отстранить от выполнения обязанностей заместителя председателя УИК-482 Рузиля Ахметова. Однако городской суд принял теперь иное решения.

Вероятно, в самое ближайшее время станет известно и судебное решение по скандалу в Бурзянском районе, где наблюдатели сняли на видео, как члены избиркома предположительно помещали пачку бюллетеней в КОИБ.

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