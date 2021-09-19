В Уфе наблюдатели на выборах заявили о расхождениях при подсчетах избирателей

Сегодня, 19 сентября, наблюдатель Мансур Юмагулов, который дежурит на УИК-391 (Уфа, проспект Октября, 33) опубликовал на своей странице в Фейсбуке сообщение о том, что официальные данные о проголосовавших за два дня избирателях более чем вдвое превышают результаты подсчетов, которые вели наблюдатели.

- Есть преимущества 3-дневного голосования, ты видишь явку в начале третьего дня. На 20.00 18.09 на участке 391, якобы проголосовало 1070 человек. По нашим подсчётам 495, т.е. завышение более чем в два раза, - написал в своем посте Мансур Юмагулов и в доказательство опубликовал фото подсчетов избиркома и наблюдателей. Фото: Мансур Юмагулов Facebook.com По его словам, похожая ситуация наблюдается на соседних участках № 382 и 390. Фото: Мансур Юмагулов Facebook.com Член УИК-406 (Уфа, ул.Менделеева,177/3, к1) с правом решающего голоса Евгения Пышкина сообщила корреспонденту Mkset о том, что на ее участке официальная статистика по итогам двух дней голосования на 76 человек отличается от подсчетов наблюдателей. В то же время член УИК-371 с правом совещательного голоса Наталья Павлова отметила, что на данном участке существенных расхождений между подсчетами наблюдателей и избиркома нет. Напомним, накануне этот избирательный участок «прославился» подозрениями в глушении интернета, доказать которые, впрочем, не удалось. Представители Центризбиркома пока по-прежнему придерживаются мнения, что серьезных нарушений в ходе нынешней избирательной кампании в Башкирии выявлено не было. Тем временем в Центризбиркоме Башкирии сообщили, что к полудню 19 сентября проголосовали уже более 50% избирателей Башкирии.

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