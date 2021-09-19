Выборы-2021: что удивило и возмутило членов избиркомов и наблюдателей в Башкирии

Сегодня, 19 сентября, в Башкирии, как и по всей стране, проходит третий день выборов депутатов в Госдуму, а также в уфимский горсовет. Довольно большое число наших земляков с активной жизненной позицией решили принять участие в нынешней выборной кампании в качестве членов избирательных комиссий с правом решающего или совещательного голоса, а также в роли наблюдателей.
Их впечатления формируют картину событий, которая подчас существенно отличается от той, которую представляет Центризбирком и другие официальные источники. Уточним, что прозвучавшие в этой публикации реплики являются сугубо личным мнением спикеров (по крайней мере, пока они не подтверждены официально).
«А кого вам надо избрать?»
Начало выборов практически на всех участках было мирным. Правда, многие отметили высокую активность бюджетников и чиновников, которые организованно явились на выборы в пятницу, 17 сентября, после голосования делали селфи на фоне урны и отправляли куда-то сообщения.
— Бюджетники фотографируют бюллетени с галочками, видно сквозь шторку, и селфи делают около урны, — так описал процесс общественник Руслан Нуртдинов, ставший на три дня членом УИК 3285 (Чекмагушевский район, село Старокалмашево, улица Мира, 1А).
Он отметил, что в отличие от Уфы на периферии крайне мало наблюдателей на выборах.
— На наших трёх участках нет ни одного наблюдателя. Полагаю, так во всём Чекмагушевском районе, — поделился наблюдением Руслан Нуртдинов.
Впрочем, по его словам, после замечания на следующий день наблюдатели на участках все же появились.
Руслан также обратил внимание на наличие участков с вномальной для первого дня голосовнаия явкой: УИК 3296 (Аблаево, более 1000 жителей) — 54,7%, УИК 3283 (Калмашбашево, более 700 чел.) — 54,4%, УИК 3293 (Урняк, более 600 чел): 54,3%, УИК 3292 (Новоихсаново, около 150 чел.) — 51,2%, УИК 3303 (Имянликулево, более 800 чел.) — 50,6%.
При этом он признал, что явка на участках, за ситуацией на которыми он следил лично, в первый день была высокая, но не 50-процентная: УИК-3281 (Рапатово) — 21,8%, УИК-3285 (Старокалмашево, Мира, 1А) — 19,9%, УИК-3286 (Старокалмашево, Нефтяников, 16) — 25,1%. Сегодня с утра данные о явке избирателей по Чекмагушевскому району за два прошедших дня снова оказались близки к идеалу. Особо отличились УИК 3288 (Староихсаново) и УИК 3292 (Новоихсаново) — 71% и 77,5%. На участках, где дежурит Нуртдинов, явка резко отличается от общего позитивного настроя: УИК-3281 — 36,87%, УИК-3282 — 33,63%, УИК-3283 — 38,90%.
Радмир Хайруллин, дежурящий в качестве члена комиссии с правом совещательного голоса на участке-3336 (Чишминский район, село Барсуанбашево, улица Центральная, дом 35) рассказал, что люди, которые в первые два дня приходили на выборы, были абсолютно аполитичны.
В основном приходили пока избиратели пенсионного возраста. Судя по разговорам, для них решающим мотивом при принятии решения о голосовании был поступок одного из кандидатов, который в канун выборов привез щебенку для ремонта дороги к кладбищу. При голосовании на дому, получая бюллетень, избиратели спрашивают: «А кого вам (то есть членам УИК) надо избрать?». При мне откровенной агитации за кого-либо из кандидатов не было, но было видно, как люди ждали подсказки, куда поставить «галочку». Честно говоря, меня это удивило больше всего, выразил свое мнение Радмир Хайруллин.
Уфимец Касым Еникеев, член УИК-361 (Уфа, ул. Ленина, 127) с правом решающего голоса, рассказал о своих наблюдениях: за два дня явка была примерно одинаковой — 125 и 127 человек соответственно. Но он не заметил очередей из бюджетников и прикрепившихся избирателей. Желающих проголосовать на дому было четверо в первый день и трое — во второй день.
— Явка по итогам двух дней — около 14%. Если 19 сентября такая тенденция продолжится, вряд ли у нас будет больше 20% участников голосования. Голосовать идут в основном взрослые люди, молодежи крайне мало. Возможно, это связано с тем, что у нас тут много частного сектора возле ж/д вокзала. Обстановка на участке спокойная, никаких скандалов. Члены избирательной комиссии настроены доброжелательно, даже обращаются к нам за советом. Надеюсь, что в последний день голосования ситуация не изменится, и нам не придется «воевать» с этими людьми, — высказался Касым Еникеев.
«Вплоть до того, что мы включили „глушилки“ на нашем участке»
Кое-где на избирательных участках мирное состояние затянулось дольше, кое-где «сюрпризы» начались довольно скоро. Так, довольно стремительно стала развиваться ситуация на УИК-371 (Уфа, ул. 50-летия Октября, 7А), где судьба свела двух членов Совета по правам человека при главе РБ, журналистов Руслана Валиева (член УИК с правом решающего голоса) и Наталью Павлову (член УИК с правом совещательного голоса), а также юриста и активного общественника Федора Телина (член УИК с правом совещательного голоса). Он весьма емко подвел итоги двух дней в своей публикации в соцсетях.
— Прокуратура сделала запрос в ТИК Советского района в связи с моей публикацией о 389 надомниках. Предмет запроса — законность моих действий. ТИК пояснил, что закон не нарушен. Полиция сделала запросов ТИК на счёт эпизода первого дня, когда члены комиссии решили, что я не имею права сверять паспорт избирателя со списком избирателей. ТИК пояснил, что закон не нарушен, — вот только малая часть описанных Федором Телиным событий.
Все трое отметили, что на участке пропадал интернет и заподозрили наличие работающих «глушилок». Руслан Валиев вместе с сотрудниками полиции сделал обход здания в поисках такого оборудования, однако поиски оказались безрезультатны. В том числе проверялось школьное оборудование, которое используется в период проведения ЕГЭ. так или иначе, но у Федора Телина, пользующегося услугами «Билайна», не было интернета до 19.50. У абонентов Мегафона и МТС интернет тоже периодически пропадал, но не на несколько часов. В противовес обеспокоенным отсутствием интернета коллегам общественный наблюдатель Элина Хисамова опубликовала в Фейсбуке серию постов, из которых следует: у нее мобильный интернет от Мегафона работает безупречно, благодаря этому она провела несколько прямых трансляций.
Уточним, что поиск «глушилок» в здании школы, где находится УИК-371, мог быть следствием публикации на эту тему, в которой процитировали председателя УИК Татьяну Евстифееву: «[Справляемся с ситуацией] любым способом, вплоть до того, что мы включили „глушилки“ на нашем участке». Евстифеева вскоре отказалась от сказанного, но история уже получила широкий резонанс. Хотя, по словам Натальи Павловой, интернет стал пропадать раньше публикации о «глушилках».
Практически на всех участках активистов отправляли проводить надомное голосование. И все они признали, что обойти 389 «надомников» (о которых заявили на УИК-371) даже за три дня нереально.
«Объявили о досрочном прекращении полномочий»
Целый сериал можно снять по мотивам злоключений нескольких особо деятельных активистов на выборах. Так, кандидаты от партий «Яблоко» и «Справедливая Россия» и их юристы посвятили максимум своего времени поездкам на УИКам с целью выявить «фейковых» членов комиссий и наблюдателей. Такие ситуации возникали все на УИК-371, а также на УИК-119 (Уфа, ул. Посадская, 26), где присутствовала в качестве наблюдателя от Общественной палаты РБ член СПЧ Полина Вишневская.
Предположительно такая ситуация могла возникнуть из-за отсутствия контроля за выдачей этих направлений на выборы и отсутствия базы данных в штабах партий.
К примеру, в такой ситуации оказалась уфимка Ильмира Асадуллина, пришедшая на УИК-340 (Уфа, ул. Суворова, 35) в качестве члена с правом совещательного голоса.
— Я не могла попасть на свой участок, потому что статусы членов комиссии с правом совещательного голоса от партии «Яблоко» и от кандидата Абрамичевой уже были получены другими людьми. Получается, мне в штабе выдали направление как ПСГ от этой партии на уже занятое место. Я бы сказала про этих людей, что они — «статисты». Потому что один сел в углу и не проявлял никакого интереса к процессу выборов, а вторая — вообще не появилась на участке, — рассказала Ильмира.
Она съездила в штаб партии «Яблоко», проконсультировалась, а затем ждала, чем завершится история. В итоге неведомых «Яблоку» представителей партии все-таки отозвали, так что сегодня Ильмира Асадуллина заняла свое место на избирательном участке.
Не менее насыщенным оказалось дежурство члена с правом совещательного голоса от «Яблока» Айгуль Рашитовой на УИК-175 (Уфа, ул. Кирова, 1). По её словам, присутствующие на участке активисты выявили немало нарушений, часть из которых объясняется явно неконструктивным настроем членов УИК — преимущественно представителей сферы образования.
В частности, в отношении Айгуль Рашитовой и еще двух членов ПСГ избирком вынес решение о запрете на ведение фото- и видеосъемки вопреки положениям закона.
После надомного голосования привезли переносную урну и переместили бюллетени в сейф-пакет. Попросила расписаться на пакете. Председатель не позволила. От УИК тоже расписалась только секретарь. Это нарушение. Для обеспечения сохранности сейфпакетов на них должны расписаться не менее двух членов УИК с ПРГ, члены УИК с ПСГ и наблюдатели. Нашла эту информацию на стенде УИК и указала секретарю. Секретарь прочитала, позволила расписаться и дала копию акта на сейф-пакет. И обещала больше не препятствовать фотовидеофиксации процедур на УИКе, рассказала Айгуль Рашитова корреспонденту Mkset.
Далее, по ее словам, по окончании первого дня голосования бюллетени из стационарной урны были также перемещены в сейф-пакеты.
— Вести видеофиксацию этой процедуры мне опять пытались мешать. Сейф-пакет закрыт неправильно, без индикаторной ленты, обеспечивающей сохранность содержимого. В акте, составленном УИКом на конец дня, по подсчетам трех наблюдателей от разных партий, значилось на 57 бюллетеней больше, чем проголосовало на участке и вне участка. Пока не знаю, чем это объяснить, — выразила недоумение Айгуль Рашитова.
На второй день после составления акта по сейф-пакету с выездным голосованием ей объявили о досрочном прекращении полномочий на основании отзыва партии и даже показали копию решения «Яблока» на эту тему. Созвонившись со штабом партии, она выяснила, что такое решение не принималось. Сегодня Айгуль решила ехать в штаб «Яблока» за новым направлением и попробовать подежурить на другом участке.
С угрозами прекращения полномочий столкнулась и другой член с правом решающего голоса Светлана Гафурова, работающая на УИК-142 (Уфа, ул. Софьи Перовской, 40). Руководство избиркома потребовало, чтобы она удалила из соцсетей все посты о ходе голосования, иначе пригрозили вывести её из состава комиссии. На территории участка также ощущались проблемы с мобильным интернетом.
По словам Светланы Гафуровой, в первый же день со столов членов УИК исчезли схемы-«шахматки», по которым легко судить о количестве проголосовавших.
На наши недоуменные вопросы, почему убрали «шахматки», нам ответили, что они необязательны. Таким образом, в первый день я осталась в полном неведении о количестве проголосовавших на участке. У меня закралось подозрение, что был вброс. За моим столом проголосовало всего 63 человека. За соседними тремя чуть больше. Но сейф-пакет едва вместил бюллетени и даже порвался, отметила Светлана Гафурова.
«Мало ли что они там считали, смотрели»
Представитель движения «Голос» в защиту прав избирателей «Голос» (признано в России организацией-иноагентом), Александр Берелехис опубликовал в соцсетях скандальное видео, снятое одним из наблюдателей на УИК-170 (Уфа, ул. Достоевского, 67. Автор видео записал аудиосообщение, которое получил один из членов ПРГ, в нем отчетливо прозвучало указание писать в актах ту цифру, которую поставили в задании, несмотря на то, что «мало ли что они там считали, смотрели — никаких этих отговорок не принимается».
Видеозапись была опубликована на карте нарушений движения «Голос». Получить какие-либо официальные комментарии по этому поводу журналисты не смогли, кроме предположений о том, что это может быть «очередной фейк».
Руководитель регионального отделения движения «Голос» (признано в России организацией-иноагентом) Ренат Факиев в конце второго дня голосования в соцсетях описал целый ряд неприятных событий, зафиксированных на избирательных участках. По его данным, на УИК-170 после публикации вышеупомянутого видео привезли поддельный отзыв на наблюдателя от партии «Яблоко», а на других участках трех наблюдателей якобы вынудили покинуть выборы телефонными угрозами устроить им проблемы на работе. На УИК-252 (Уфа, ул. Сипайловская, 14) у члена комиссии с правом совещательного голоса украли видеокамеру.
На этом нервном фоне совершенно иное впечатление произвело философское рассуждение независимого наблюдателя Татьяны Комаровой, которая дежурит на УИК-249 (Уфа, улица Шафиева, 31/2).
Родители и дети смотрят на мир с разных полюсов. Дети жаждут перемен, родители их опасаются и делают все, чтобы переход от старого к новому состоялся, но потом и безболезненно. Важно не забывать о взаимном уважении и признавать право на инакомыслие. Но кто-то должен начать движение навстречу и вперед. Только вперёд, иначе все теряет смысл. Так кто? Дети или родители? Может быть тот, кто мудрее? задалась Татьяна Комарова вопросом.
Mkset продолжает следить за развитием событий.
Тем временем
Заместитель председателя Центризбиркома Башкирии Марат Гадилов на своей пресс-конференции накануне, 18 сентября, сообщил, что ЦИК принял менее десятка жалоб из 42 поступивших обращений о нарушениях на выборах в Государственную думу. Причем все они не подтвердились.
— Люди сообщали о незаконной агитации, как например защитные маски с партийной символикой. Замечание отрабатывалось и нарушение устранялось. Остальные же жалобы не подтвердились, — пояснил Марат Гадилов.
Суть большинства обращений, поступивших от граждан, по его словам, в основном являлась информационной — граждане интересовались, где находится их избирательный участок и уточняли, можно ли проголосовать на дому.
В то же время в ЦИК РБ уточнили, что по жалобам выезжает мобильная группа, за ходом голосования следят наблюдатели и видеокамеры. Предположительный факт нарушения просматривают на записи, и при подтверждении его устраняют.