В одном из городов Башкирии после нарушения аннулировали итоги выборов

В одном из городов Башкирии после нарушения аннулировали итоги выборов
В одном из городов Башкирии после нарушения аннулировали итоги выборов
Вчера, 10:22ПолитикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
Накануне, 18 сентября, поздно вечером стало известно, что Территориальная избирательная комиссия по Нефтекамску приняла решение аннулировать итоги голосования за пятницу на УИК-482, где предположительно имел место вброс бюллетеней.

Как сообщило «Эхо Москвы в Уфе», данное нарушение снял на видео член участковой комиссии с правом совещательного голоса Ирек Хизяпов. По его словам, в пятницу вечером во время вскрытия урн по окончании первого дня голосования член комиссии с правом решающего голоса положил на стол дополнительную стопку бюллетеней.

На место происшествия была вызвана полиция, так что нарушение зафиксировано официально.

В субботу УИК-482 продолжил работу в обычном режиме. В течение дня прошло совещание Территориальной избирательной комиссии, на котором было принято решение отстранить от выполнения обязанностей заместителя председателя УИК-482 Рузиля Ахметова.

«Эхо Москвы в Уфе» сообщило о том, что результаты пятничного голосования на УИК-482 решено аннулировать. Однако на участке получить подтверждение этой информации не удалось.

Сюжеты:
Выборы-2021
Материалы по теме:
выборы
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы