В одном из городов Башкирии после нарушения аннулировали итоги выборов

Как сообщило «Эхо Москвы в Уфе», данное нарушение снял на видео член участковой комиссии с правом совещательного голоса Ирек Хизяпов. По его словам, в пятницу вечером во время вскрытия урн по окончании первого дня голосования член комиссии с правом решающего голоса положил на стол дополнительную стопку бюллетеней.