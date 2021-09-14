Голодовка матерей детей-инвалидов, новая мессия и «квартал ада». Итоги дня в Башкирии

В Башкирии мамы детей-инвалидов объявили голодовку из-за волокиты с социальным жильем. В Туймазах группа семей с детьми-инвалидами уже долгое время сражается с местной администрацией за получение социального жилья должного качества для их детей. Несмотря на то, что проблема известна властям, вплоть до руководителя региона, решать её пока не торопятся. Родители детей с инвалидностью не видят другого выхода из ситуации, поэтому с сегодняшнего дня они объявили голодовку, которую будут держать до окончательного решения своего вопроса. Пока детям не предоставят жилье должного качества.