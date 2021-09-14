В одном из городов Башкирии рабочие частично разрушили мостовую XIX века

В одном из городов Башкирии рабочие частично разрушили мостовую XIX века
В одном из городов Башкирии рабочие частично разрушили мостовую XIX века
Вчера, 14:59ОбществоЭлина СайфрановаФото: Скриншот с видео
Инцидент произошел в Бирске на улице Ленина, где власти города решили построить пешеходную дорогу.

В сети распространилось видео из города Бирск, где местная жительница выражает свое недовольство выломанной мостовой середины XIX века. Сообщается, что произошло все на улице Ленина, где раньше уже был «отличный асфальт», однако власти города решили сделать пешеходную дорогу и для этого сначала сняли верхний дорожный слой, а после экскаватором начали снимать и мостовую середины XIX века, но получилось это сделать только в некоторых местах. На кадрах видно, что местами от брусчатки ничего не осталось.

Видео:Соцсети

Как сообщила администрация города «Пруфам.рф», строительные работы на данном участке поводятся в рамках проекта «Улица мастеров» и на данный момент они приостановлены. Известно, что план работ переделывается уже для сохранения старинной брусчатки.

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