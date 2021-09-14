В одном из городов Башкирии рабочие частично разрушили мостовую XIX века

В сети распространилось видео из города Бирск, где местная жительница выражает свое недовольство выломанной мостовой середины XIX века. Сообщается, что произошло все на улице Ленина, где раньше уже был «отличный асфальт», однако власти города решили сделать пешеходную дорогу и для этого сначала сняли верхний дорожный слой, а после экскаватором начали снимать и мостовую середины XIX века, но получилось это сделать только в некоторых местах. На кадрах видно, что местами от брусчатки ничего не осталось.