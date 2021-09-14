Рамиля Саитова, обвиняемая в призывах к экстремизму, на суде назвала себя мессией

Активистка в суде читала стихи своего авторства и сообщила, что в СИЗО поняла, что она мессия, которого «ждали три с половиной тысячи лет».

Вчера, 13 сентября в Кировском райсуде Уфы состоялось очередное заседание по делу Рамили Саитовой, которую судят за призывы к экстремизму. Напомним, женщина призывала сносить кресты в Башкирии и требовала, чтобы все армяне покинули территорию республики. Журналистам изданий, которые присутствовали на судебном процессе Саитова показалась бодрой. Находясь в СИЗО женщина объявляла голодовку, так 18 августа скорая помощь увезла её в больницу из зала суда. Однако в больнице её состояние не сочли критичным и снова отправили в следственный изолятор. В перерыве Саитова рассказала о своей сильной анемии, которая возникла из-за голодовки и практически полного отсутствия мяса в рационе в СИЗО. Но сообщила Саитова и о том, что ей разрешили передать лекарства, от которых ей стало значительно лучше. Вчера перед началом процесса женщина зачитала журналистам стихи собственного сочинения «Чеширский кот», а затем заинтриговала тем, что у нее есть важное заявление. Как сообщает издание КоммерсантЪ, по словам Саитовой в СИЗО она поняла, а точнее некто «открыли» ей занятный факт, она – мессия, которого «ждали три с половиной тысячи лет». Женщина говорила долго, но больше всего запомнился присутствующим яркий финал повествования – Саитова заявила, что грядущие выборы не признает по причине того, что «Кремль захвачен Рамзаном Кадыровым». В ходе заседания прошли допросы свидетелей и понятых, также были допрошены и силовики, которые проводили обыски у Саитовой. Следующее заседание по делу Саитовой суд назначил на 23 сентября. Напомним и о том, что на недавней прямой линии с главой Башкирии Радием Хабировым также обсуждалось дело Рамили Саитовой. Радий Хабиров отвечая на вопрос заявил, что за слова, «которые посягают на важные ценности, надо отвечать», делать это нужно ввиду того, что эти слова могли иметь страшные последствия.

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