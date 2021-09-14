Все имущество обанкротившегося МУЭТ в Уфе было оценено в 3,37 миллиарда рублей

Все имущество обанкротившегося МУЭТ в Уфе было оценено в 3,37 миллиарда рублей
Все имущество обанкротившегося МУЭТ в Уфе было оценено в 3,37 миллиарда рублей
Вчера, 18:37ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
МУП «Управление электротранспорта Уфы» сокращенно МУЭТ было признано банкротом еще в декабре прошлого года, теперь же определена рыночная стоимость всего имущества предприятия.

Стало известно, что имущественный комплекс МУП «Управление электротранспорта Уфы» был оценен в 3,37 миллиарда рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Единого реестра сведений о банкротстве. Так, самое ценное у предприятия — контактная сеть троллейбусов, ее рыночная стоимость составляет 1,06 миллиарда рублей. Отметим, что контактная сеть трамваев и трамвайные пути оценили в 312,24 миллиона и 848,43 миллиона рублей соответственно.

Также в перечень имущества вошли и 707 позиций основных средств на общую сумму 388 миллионов рублей, среди которых мебель, бытовая и офисная техника, оборудование и даже памятник первому вагоновожатому Сергею Зорину. Далее идет 101 объект капитального строительства на сумму 328,7 миллиона рублей и право аренды на 34 земельных участка стоимостью в 249 миллионов.

Известно, что в автопарке МУЭТ находится 31 единица техники, рыночная стоимость которой 9,5 миллиона рублей. Занятно, что при оценке имущества были учтены даже скотч и головной убор маляра, они вошли в перечень товарно-материальных ценностей, общая стоимость которых составляет 99,9 миллиона рублей.

Напомним, что в 2019 году управляющий электротранспорта Уфы Данил Рыбалко подал суд на администрацию города и потребовал рассмотреть возможность целевого финансирования МУЭТа из городского бюджета на 2020 год. Однако предприятие все равно было признано банкротом в декабре 2020 года. Тогда по данным системы «СПАРК», МУЭТ являлся должником более 10 кредиторов. Кредиторская задолженность предприятия составила 345 миллионов рублей, а по данным на июль 2021 задолженность выросла уже до 397,5 миллиона рублей. В мае этого года предприятие для погашения долгов выставило на продажу старые трамваи троллейбусы в качестве черного лома. Между тем, деятельность предприятия по решению кредиторов продолжается.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы