В Башкирии мамы детей-инвалидов объявили голодовку из-за волокиты с социальным жильем

Семьи прошли все возможные инстанции, выиграли уголовное дело, разговаривали с Радием Хабировым, но так и не получили положенного по закону.

В Туймазах группа семей с детьми-инвалидами уже долгое время сражается с местной администрацией за получение социального жилья должного качества для их детей. Несмотря на то, что проблема известна властям, вплоть до руководителя региона, решать её пока не торопятся. Родители детей с инвалидностью не видят другого выхода из ситуации, поэтому с сегодняшнего дня они объявили голодовку, которую будут держать до окончательного решения своего вопроса. Пока детям не предоставят жилье должного качества. Mkset пообщался с одним из активных родителей Маратом Закировым, он вместе со своей супругой и другими родителями обращается в ведомства и ведет борьбу за права своего ребенка. Был он и в составе тех, кто дошел со своей проблемой до главы Башкирии Радия Хабирова. Сам мужчина не может принимать участие в голодовке из-за запрета врачей, летом он тяжело болел и сейчас организму такие нагрузки могут нанести большой вред. Его супруга Сирена Закирова собирается присоединиться к голодовке как только улучшится состояние здоровья их ребенка, у которого в эти выходные случилось обострение проблем со здоровьем. Марат Закиров в разговоре с корреспондентом вспомнил все злоключения родителей в борьбе за права своих детей. Среди последних ярких событий – в июле семьи признали потерпевшими в деле возбуженным в марте по статье халатность, однако решения суда еще нет и пока не предвидится, а признание семей потерпевшими не принесло движения в ситуацию. Родителям конечно и сейчас предлагают жилье, однако качество помещений не устраивает родителей. Так Закировым предложили жилье в доме, который изношен на 72% (опустим то, что рыночная стоимость жилья по факту оказалась куда ниже заявленной в аукционе), Миниахметовым – расположенное в промзоне города, семья Габдрахмановых и вовсе получила жилье, пригодное лишь для временного проживания. Этим летом все эти претензии от туймазинцев выслушал лично Хабиров, которого родителям удалось застать после игры в «Туймазы-Арены». Выслушав жителей тогда он сообщил, что прокуратура разбирается и назначены экспертизы. Мы боремся не только за жилье для своих детей, мы хотим, чтобы процедура выдачи жилья для детей-инвалидов и сирот стала открытой и прозрачной, и людям не приходилось годами бороться за свои права.Марат Закиров В истории туймазинских семей много очень интересных и почти детективных подробностей. СМИ например уже писали о повышенном внимании органов опеки к семьям недовольных. Однако сейчас семьи хотят не ворошить прошлое и очернять кого бы то ни было, а получить положенное их детям по закону. Именно поэтому они решились на такой отчаянный шаг как голодовка. Саму голодовку на воде будут держать Луиза Миниахметова и Наиля Габдрахманова и держать её они намерены до тех пор, пока не будет исполнено решение суда от 2014 года, во всяком случае именно это решение суда упомянула в разговоре с корреспондентом одна из голодающих Миниахметова. Тогда суд обязал администрацию выдать социальное жилье в городе Туймазы, но предоставили его почему-то в Серафимовке. Луиза Миниахметова также сообщила корреспонденту Mkset о том, что сегодня они уже были в администрации города, где и уведомили о своей голодовке. Представители организации по словам женщины в администрации их выслушали и даже сообщили, что поедут в Башкпрокуратуру, однако женщины настроены решительно и от своего намерения голодать не отказываются. Тем временем женщины посетили прокуратуру и следственный комитет и передали в ведомства заявления о старте голодовки. А вот корреспонденту Mkset Мансур Хайдаров, начальник жилищного отдела администрации Туймазинского района никак ситуацию комментировать не стал, но уточнил, что ответ на все вопросы редакция может получить отправив письменный запрос. Запрос в жилотдел администрации Туймазинского района будет оперативно направлен, и опубликован сразу после получения.

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