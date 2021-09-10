Естественный интерес: как в Башкирии реанимируют внутренний туризм

Чтобы оценить туристическую привлекательность Башкирии, достаточно взглянуть на статистику: если оборот туристического рынка страны в 2020 году сократился почти вдвое, то только за прошлое лето Башкирии пришлось принять втрое больше гостей, чем годом ранее. В целом же турпоток в республике составил 3,6 млн человек, что на 1 — 1,1 млн человек больше, чем это было в 2019-2018 гг.
По словам главы региона, регион не был готов к подобному испытанию, это подтвердили и многочисленные сообщения от самих отдыхающих, в которых отмечалось катастрофическое состояние ряда природных территорий — вытоптанных и замусоренных. Возможно, именно это и стало стимулом для властей более основательно взяться за масштабный апгрейд туристической системы.
На прямой линии главы РБ с жителями региона Радий Хабиров подчеркнул, что Башкирия пока отстает в плане продвижения собственных туристических возможностей, тем не менее, в целом, эта отрасль постепенно развивается. По его словам, в «ближайшие два года» изменения коснутся придорожного сервиса — от кафе до туалетов. Если точнее, то, согласно концепции, принятой в регионе до 2024 года, около 1 тыс. объектов должны будут построить, около 1 тыс. — обновить.
— Турпоток в Башкортостан за последние два года существенно увеличился. <…> Однако не всегда наши гости уезжают довольными.
В вопросе развития туристической сферы Башкирии множество проблем — даже вопрос установки придорожных туристических знаков. Замдиректора Центра развития туризма РБ Артур Идельбаев рассказал, как был поражен неповоротливостью работы даже в этом, казалось бы, незначительном направлении:
— Четыре года назад я был поражен тому, что бюджетом республики на установку знаков туристической навигации в год выделялось столько денег, что их хватало на установку восьми-десяти знаков. А их, с учетом того, что на один объект требуется шесть-восемь знаков как минимум, требовалось поставить более тысячи. Это был полный маразм — чтобы такими темпами охватить знаками всю Башкирию, потребовалось бы более 100 лет.
И хотя за последний год было установлено более 800 знаков, другие детали инфраструктуры требует не меньшего внимания. По словам Артура Идельбаева, благодаря региональной программе поддержки предпринимателей на республиканских трассах появляются новые современные объекты придорожного сервиса. В геопарке «Торатау» и природном парке «Зилим» появилась инфраструктура, включающая в себя кафе, туристско-информационные центры, туалеты. Кроме того, подписан документ о выделении субсидий предпринимателям, которые будут строить глэмпинги — каждая субсидия составит не более 5 млн руб. при условии софинансирования в размере не менее 50%. Примечательно, что при этом регион испытывает дефицит кадров в турсфере, который планируется нивелировать к 2035 году.
Президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в разговоре о развитии туристической инфраструктуры также подчеркивает, что в стране достаточно возможностей для путешествий, но проблема в комфортном предоставлении этих возможностей потребителю:
— Какое бы приключение ни было, требует оно или не требует гостиницу, но куда-то человек должен приехать. Откуда-то он должен в эти приключения стартовать. Где-то он должен питаться. Кто-то должен ему организовывать это приключение.
Этим летом в Башкирии хоть и было отчаянно жарко, но туристическую сферу не лихорадило с прошлогодней силой. Впрочем, горячо обсуждаемой темой стало повышение стоимости посещения природных парков до 150-250 руб., то есть для средней семьи только вход стоит около 1 тыс. руб., а ведь до этих территорий еще надо добраться, где-то разбить лагерь, чем-то питаться и т. д.
С одной стороны, учитывая невысокий уровень реальных зарплат в регионе и последствия экономического кризиса, это существенная сумма. В этом плане можно понять возмущение жителей республики, которые не видят серьезных улучшений туристической инфраструктуры за последние годы и считают, что эти деньги просто «идут кому-то в карман». Отчасти это справедливо — напомним, что прокурорская проверка выявила немало нарушений в деятельности дирекции по особо охраняемым территориям РБ под руководством экс-начальника ведомства Разиля Миргалеева.
С другой стороны, выяснилось, что даже с увеличением сборов от выросшего турпотока региону не удалось пустить вырученные средства на развитие инфраструктуры — денег едва хватило на устранение последствий и причиненных убытков. Для сравнения объем платных услуг в турсфере республики в 2020 году составил 4,8 млрд руб., в 2019 — 13,52 млрд руб. И поэтому даже столь незначительное увеличение стоимости не приведет к хоть каким-либо доходам ведомства, которые можно было бы направить на развитие инфраструктуры и системное обновление. Тем не менее в природных парках к новому сезону удалось установить 100 новых биотуалетов, а на самих территориях изменили практику по работе с отходами.
Тем не менее внутренний туризм в регионе старается развиваться в разных направлениях. Этому, в том числе, способствует инновация — программа туристического кэшбэка. Согласно федеральной программе, можно вернуть до 20% стоимости турпутевки по России при соблюдении ряда условий. Кроме того, действовала своя программа детского кэшбэка, по которой родителям в Башкирии компенсировали до 80% стоимости путевок в летние детские лагеря — на детскую оздоровительную кампанию из бюджета республики направили 2,15 млрд руб.
— На этот момент где-то полтора миллиона граждан России уже воспользовались этой формой поддержки. Они затратили где-то порядка 27 миллиардов рублей, и пять миллиардов им вернулось. Это достаточно неплохой коэффициент. И по нашим ощущениям, это набирает обороты, — подчеркнул Сергей Катырин.
Актуальных данных по минувшему летнему периоду пока нет. Данные по первому полугодию не слишком оптимистичные — план выполнен лишь на 25% (объем платных услуг в сфере туризма по итогам года должен составить 22 млрд руб.) Впрочем, эксперты уверены, что у региона есть все шансы выполнить поставленные цели. В частности, «поможет» ужесточение ограничений на въезд туристов в Краснодарский край, отчего туристы будут рассматривать в межсезонье другие направления, в числе которых Калининград, Алтай, Башкирия и Татарстан. Также поспособствует хорошо развитый в регионе санаторно-курортный сектор. Добавим, что Башкирия в этом году вошла в топ регионов с наиболее востребованными здравницами, а Ростуризм включил республику в десятку направлений для внутреннего туризма.
В заключение добавим, что по прогнозам Ростуризма внутренний туризм в России в 2021 году должен более-менее восстановиться после коронавирусного провала, а значит Башкирия должна не только быть готова к новым потенциальным вызовам, но и стать более конкурентоспособной по сравнению с собственными допандемийными показателями.