Естественный интерес: как в Башкирии реанимируют внутренний туризм

Актуальных данных по минувшему летнему периоду пока нет. Данные по первому полугодию не слишком оптимистичные — план выполнен лишь на 25% (объем платных услуг в сфере туризма по итогам года должен составить 22 млрд руб.) Впрочем, эксперты уверены, что у региона есть все шансы выполнить поставленные цели. В частности, «поможет» ужесточение ограничений на въезд туристов в Краснодарский край, отчего туристы будут рассматривать в межсезонье другие направления, в числе которых Калининград, Алтай, Башкирия и Татарстан. Также поспособствует хорошо развитый в регионе санаторно-курортный сектор. Добавим, что Башкирия в этом году вошла в топ регионов с наиболее востребованными здравницами, а Ростуризм включил республику в десятку направлений для внутреннего туризма.