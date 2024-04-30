В Башкирии погиб спящий турист

Турист погиб в палатке во время ночевки в Белорецком районе, сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана. 40-летний мужчина был участником незарегистрированной туристической группы из Магнитогорска Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер.