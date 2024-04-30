В Башкирии погиб спящий турист

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Турист погиб в палатке во время ночевки в Белорецком районе, сообщает пресс-служба МЧС Башкортостана. 40-летний мужчина был участником незарегистрированной туристической группы из Магнитогорска Челябинской области, которая сплавлялась по реке Большой Инзер.
Турист погиб во время ночевки на стоянке. Труп туриста пришлось доставлять от реки Сарышта на катамаране.
Пока основная версия смерти: мужчина получил отравление угарным газом в палатке с работающим обогревателем.
Всё обстоятельства произошедшего установят следователи.