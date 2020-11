Башкирия выиграла федеральные гранты на развитие туризма на 27,6 миллиона рублей

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о развитии туризма. Сегодня стало известно, что республика выиграла 11 грантов на развитие внутреннего туризма.

Наша республика всё чаще мелькает на страницах федеральных и международных туристических журналов, в эфире телеканалов. Это хорошая оценка наших достижений и мотиватор продвинуться дальше, открывая новые маршруты, развивая инфраструктуру и сервис, написал Хабиров. Он добавил, что в Башкирии началось широкое развитие придорожного сервиса, а также появились знаки туристической навигации. Сегодня Ростуризм сообщил, что республика выиграла 11 федеральных грантов на развитие внутреннего туризма. Каждый проект будет профинансирован на сумму до трех миллионов рублей. В целом Башкирия выиграла 27,6 миллиона рублей. Напомним, в конце августа в столице республики прошли съемки телепередачи «Один день в городе. Уфа» с Зоей Бербер. Девушка посетила главные достопримечательности города. 10 ноября на телеканале «Пятница» вышел выпуск «Орла и решки».

