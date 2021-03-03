Эльмира Туканова рассказала о плюсах и минусах туризма в Башкирии

Новый председатель Госкомитета по туризму РБ Эльмира Туканова дала интервью ГТРК «Башкортостан» о развитии региона. Она также отметила плюсы и минусы туристической сферы в республике.

«Изюминкой» Башкирии, по словам Тукановой, является национальная культура и природа. Слабая сторона туризма республики в том, что «об этом никто не знает». Задача Госкомитета — донести до туриста информацию об отдыхе, кухне и местах Башкирии. Эльмира Туканова считает важным развитие придорожного сервиса. Отметим, что данная работа уже активно ведется в республике по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова. Кроме того, председатель Госкомитета заявила о необходимости большого количества туристических знаков. В Башкирии, по ее словам с этим проблем нет. Она также сообщила о создании нового проекта «Лаборатория турпродукта», в рамках которого авторы сами будут тестировать нововведения в сфере туризма. Туканова считает, с отменой коронавирусных ограничений, российские туристы поедут за рубеж. Поэтому необходимо сформировать актуальное предложение выходного дня, чтобы туристический поток направить в Башкирию. Напомним, 15 февраля Эльмира Туканова официально стала председателем Госкомитета по туризму. Радий Хабиров представил ей на еженедельном совещании в правительстве. Ранее Туканова возглавляла Центр развития туризма Свердловской области.

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