Башкирия вошла в топ-10 популярных направлений внутреннего туризма

Горы и реки, озера и степи - природа щедра к нашей республике. Наша задача-создать достойный уровень для туризма. И у нас огромный потенциал в этом направлении. В ТОП-5 популярных туристических объектов в этом году вошли наши геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», природные парки Башкортостана - «Мурадымовское ущелье», «Иремель», «Кандры-Куль» - в основном это экотуризм. Нам есть куда двигаться и есть куда развиваться, планов очень много. Радий Хабиров