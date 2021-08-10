Деньги на риелтора и юридическую проверку можно включить в ипотечный кредит со Сбером

«Многоцелевой кредит позволяет включить в сумму ипотеки расходы на оплату таких сервисов, как «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», «Юридическая проверка», а также оплатить услуги агентства недвижимости или риелтора. Взять многоцелевой кредит можно при покупке квартиры на вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала, при первоначальном взносе от 10%».