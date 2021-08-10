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Деньги на риелтора и юридическую проверку можно включить в ипотечный кредит со Сбером

10 августа 2021, 10:07
Фото: sberbank.ru
Клиентам Сбера в Башкирии больше не нужно думать, где взять деньги на сопутствующие расходы при оформлении ипотечной сделки. Их можно включить в сам ипотечный кредит.

Азамат Салихов, и.о. управляющего Башкирским отделением Сбербанка:

«Многоцелевой кредит позволяет включить в сумму ипотеки расходы на оплату таких сервисов, как «Электронная регистрация», «Безопасные расчеты», «Юридическая проверка», а также оплатить услуги агентства недвижимости или риелтора. Взять многоцелевой кредит можно при покупке квартиры на вторичном рынке, в том числе с использованием материнского капитала, при первоначальном взносе от 10%».

Воспользоваться многоцелевым кредитом могут и клиенты с правом на получение материнского или семейного капитала. Они могут оплатить часть стоимости приобретаемой квартиры при условии перечисления денег непосредственно продавцу, а также основной долг с процентами по полученному многоцелевому кредиту.

Сбер сохраняет возможность получить налоговый вычет по такому кредиту. Банк подготовит справку для предоставления в налоговую службу с четким отражением оплаченных процентов за часть кредита, направленную на приобретение недвижимости. Оформить многоцелевой кредит можно сразу при подаче заявки на ипотеку.

Список дополнительных услуг, которые можно включить в сумму кредита, будет расширяться до конца 2021 года. Сбер первым в России предоставил возможность включения дополнительных расходов в сумму ипотечного кредита.

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