Акции Сбербанка достигли исторического максимума

Акции Сбербанка достигли исторического максимума
Акции Сбербанка достигли исторического максимума
Вчера, 20:11ОбществоФото: wikimedia.org
В начале недели стоимость акций Сбербанка закрепились на историческом максимуме. Она достигла этой отметки в предыдущей торговой сессии, по данным Московской биржи.

К 11:46 по московскому времени цена обыкновенных акций российского банка, самого крупного в РФ, поднялась на 1,8%, до 325,77 руб. за штуку Это цифра превышает исторический максимум, зафиксированный 10 мая текущего года, когда одна акция стоила 320,19 руб., сообщает издание «Ведомости».

В первом квартале текущего года Сбербанк продемонстрировал рекордную чистую прибыль. Увеличение показателя составило 2,5 раза в сравнении с периодом прошлого года. Он достиг 304,5 млрд руб. Об этом свидетельствует финансовая отчетность Сбербанка по МСФО.

Как отметила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, бизнес демонстрировал благоприятную динамику в течение отчетного периода и превосходил все имеющиеся прогнозы. Это дало возможность повысить ожидания по рентабельности капитала больше чем на 20%.

На основании документации, выручка Сбербанка от нефинансового бизнеса также продемонстрировала увеличение в годовом выражении. Показатели составили 33,6 млрд руб. после почти 4-кратного увеличения.

Кроме того, Сбер пятый год подряд признается самым дорогим брендом в стране в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России. По оценке международного рейтингового агентства Brand Finance, стоимость компании составляет 730,6 млрд руб. с рейтингом AAA+.

Эксперты считают, что Сбер остается конкурентоспособной и надежной организацией с высокой степенью узнаваемости среди российских граждан.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы