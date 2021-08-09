Акции Сбербанка достигли исторического максимума

В начале недели стоимость акций Сбербанка закрепились на историческом максимуме. Она достигла этой отметки в предыдущей торговой сессии, по данным Московской биржи.

К 11:46 по московскому времени цена обыкновенных акций российского банка, самого крупного в РФ, поднялась на 1,8%, до 325,77 руб. за штуку Это цифра превышает исторический максимум, зафиксированный 10 мая текущего года, когда одна акция стоила 320,19 руб., сообщает издание «Ведомости». В первом квартале текущего года Сбербанк продемонстрировал рекордную чистую прибыль. Увеличение показателя составило 2,5 раза в сравнении с периодом прошлого года. Он достиг 304,5 млрд руб. Об этом свидетельствует финансовая отчетность Сбербанка по МСФО. Как отметила финансовый директор Сбербанка Александра Бурико, бизнес демонстрировал благоприятную динамику в течение отчетного периода и превосходил все имеющиеся прогнозы. Это дало возможность повысить ожидания по рентабельности капитала больше чем на 20%. На основании документации, выручка Сбербанка от нефинансового бизнеса также продемонстрировала увеличение в годовом выражении. Показатели составили 33,6 млрд руб. после почти 4-кратного увеличения. Кроме того, Сбер пятый год подряд признается самым дорогим брендом в стране в ежегодном рейтинге 50 крупнейших брендов России. По оценке международного рейтингового агентства Brand Finance, стоимость компании составляет 730,6 млрд руб. с рейтингом AAA+. Эксперты считают, что Сбер остается конкурентоспособной и надежной организацией с высокой степенью узнаваемости среди российских граждан.

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