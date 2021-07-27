В Сбербанке рассказали о новом способе мошенничества с помощью мессенджеров

В Сбербанке рассказали о новом способе мошенничества с помощью мессенджеров
В Сбербанке рассказали о новом способе мошенничества с помощью мессенджеров
Вчера, 17:06ОбществоФото: pixnio.com
В Сбербанке рассказали о новом способе обмана граждан, для которого мошенники используют мессенджеры. Преступники ищут доверчивых граждан и получают доступ к их банковским счетам, организуя в сети ложные розыгрыши денежных призов.

Как сообщает RT, злоумышленники объявляют в сети конкурс, организатором которого якобы выступает популярная программа для переписки. Если пользователь откликается на заманчивое сообщение и открывает присланную ему ссылку, он попадает на фишинговый сайт, где ему обещают приз в размере миллиона долларов.

Когда жертва обмана открывает сообщение и видит, что ей обещан крупный приз, она соглашается перечислить денежную комиссию, чтобы получить причитающийся ей выигрыш. Система оповещает пользователя, что он не может забрать свой приз, так как переводы в иностранной валюте между резидентами запрещены.

От «победителя» требуется перевести несколько сотен рублей комиссии на определенный счет и передать всю информацию о банковской карте, на которую должен прийти обещанный мошенниками приз. Однако в итоге злоумышленники списывают средства с банковской карты, как только получают доступ к ее конфиденциальным данным.

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