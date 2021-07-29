Сбербанк утроил выручку нефинансовых сервисов за I полугодие 2021 года

Значительную прибыль продемонстрировал облачный сервис Сбера SberCloud. За первое полугодие платформа показала пятикратное увеличение выручки, составив 3,7 млрд руб., информирует newsnn.ru.
Банк все более активно масштабирует собственные технологические решения. Так, количество внешних разработчиков на своих решениях, в том числе технологической платформе Platfom V, маркетплейсе смартапов SmartMarket, SberCloud, увеличилось в 9 раз, достигнув 25 тыс. человек.
Дан запуск новым продуктам, таким как сервис для видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент, используя цифровые персонажи.
Число пользователей виртуального ассистента Салют составляет 6 млн человек. В данный момент он работает в самых различных умных устройствах: SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ. Создана даже система Салют для отелей. Для Салюта уже выработано свыше 500 сторонних приложений.
По словам Алексея Басова, заместителя председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, финансовые результаты Сбербанка за первое полугодие текущего года, которые сегодня опубликовал крупнейший банк страны, вызывают интерес не только с позиции цифр. «Благодаря вложенным инвестициям Сбер реально смог вывести на рынок множество наиболее передовых технологических решений. Их цель, прежде всего, удовлетворить потребности клиентов всей экосистемы банка», — подчеркнул Басов.