Сбербанк утроил выручку нефинансовых сервисов за I полугодие 2021 года

По словам Алексея Басова, заместителя председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, финансовые результаты Сбербанка за первое полугодие текущего года, которые сегодня опубликовал крупнейший банк страны, вызывают интерес не только с позиции цифр. «Благодаря вложенным инвестициям Сбер реально смог вывести на рынок множество наиболее передовых технологических решений. Их цель, прежде всего, удовлетворить потребности клиентов всей экосистемы банка», — подчеркнул Басов.