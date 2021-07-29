Сбербанк утроил выручку нефинансовых сервисов за I полугодие 2021 года

Сбербанк утроил выручку нефинансовых сервисов за I полугодие 2021 года
Сбербанк утроил выручку нефинансовых сервисов за I полугодие 2021 года
29 июля, 23:45ОбществоФото: pixabay.com
За первое полугодие текущего года выручка всех нефинансовых сервисов группы Сбербанка, в том числе технологического бизнеса, увеличилась втрое. Показатель составил 74,7 млрд руб.

Значительную прибыль продемонстрировал облачный сервис Сбера SberCloud. За первое полугодие платформа показала пятикратное увеличение выручки, составив 3,7 млрд руб., информирует newsnn.ru.

Банк все более активно масштабирует собственные технологические решения. Так, количество внешних разработчиков на своих решениях, в том числе технологической платформе Platfom V, маркетплейсе смартапов SmartMarket, SberCloud, увеличилось в 9 раз, достигнув 25 тыс. человек.

Дан запуск новым продуктам, таким как сервис для видеоконференций Jazz by Sber, платформа Visper, позволяющая генерировать контент, используя цифровые персонажи.

Число пользователей виртуального ассистента Салют составляет 6 млн человек. В данный момент он работает в самых различных умных устройствах: SberBox, SberPortal, ТВ-медиацентре SberBox Top, операционной системе Салют ТВ. Создана даже система Салют для отелей. Для Салюта уже выработано свыше 500 сторонних приложений.

По словам Алексея Басова, заместителя председателя Комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и экспортной поддержке, финансовые результаты Сбербанка за первое полугодие текущего года, которые сегодня опубликовал крупнейший банк страны, вызывают интерес не только с позиции цифр. «Благодаря вложенным инвестициям Сбер реально смог вывести на рынок множество наиболее передовых технологических решений. Их цель, прежде всего, удовлетворить потребности клиентов всей экосистемы банка», — подчеркнул Басов.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы