Правительство России направит 46 млрд рублей на выплаты медикам

В мае 2021 года Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд руб. на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году стимулирующие выплаты получили более 500 тыс. медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. На эти цели было направлено около 200 млрд руб.