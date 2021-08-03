Семьи Ямала получат региональную выплату на детей

Об этом рассказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также он добавил, что получить эти средства будет легко, пишет infox.ru.
По словам Артюхова, граждане чьи дети идут в «последующие классы» и уже получившие выплаты, смогут получить деньги автоматически. Если же помощь получается впервые, то необходимо подать заявление в МФЦ или воспользоваться сайтом госуслуг.
Отмечается, что свыше 54 000 семей ЯНАО ждут федеральных выплат. В этих семьях примерно 76 000 детей. ЗАявление на выплату матпомощи можно подать до 1 ноября.