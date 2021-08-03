Семьи Ямала получат региональную выплату на детей

Семьи Ямала получат региональную выплату на детей
Семьи Ямала получат региональную выплату на детей
Вчера, 14:24ОбществоФото: pixabay.com
Помимо федеральной выплаты в размере 10 000 рублей, многодетные семьи, живущие в ЯНАО, смогут получить и региональное пособие.

Об этом рассказал глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. Также он добавил, что получить эти средства будет легко, пишет infox.ru.

По словам Артюхова, граждане чьи дети идут в «последующие классы» и уже получившие выплаты, смогут получить деньги автоматически. Если же помощь получается впервые, то необходимо подать заявление в МФЦ или воспользоваться сайтом госуслуг.

Отмечается, что свыше 54 000 семей ЯНАО ждут федеральных выплат. В этих семьях примерно 76 000 детей. ЗАявление на выплату матпомощи можно подать до 1 ноября.

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