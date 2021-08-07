Порядок выплаты компенсаций пострадавшим от чрезвычайных ситуаций изменят

Предоставлять финансовую помощь гражданам, потерявшим имущество в результате чрезвычайных ситуаций, будут вне зависимости от наличия постоянного проживания в утраченном жилом помещении. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на сайт кабмина.