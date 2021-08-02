Руководство мусорного полигона в Черкассах не уволят после повторного пожара

На свалке в Новых Черкассах под Уфой уже не раз был пожар. В начале июля на одном из оперативных совещаний глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что уволит руководство МУП «Спецавтохозяйство», которому принадлежит полигон, в случае ещё одного пожара. Однако мусор все-таки загорелся снова накануне, 30 июля, а сотрудников увольнять не собираются.
В муниципальном учреждении предположили, что последний пожар на свалке произошёл в результате поджога неустановленными лицами. В мэрии Уфы эту версию поддержали, пишет «Эхо Москвы в Уфе».
Как объяснил глава пресс-службы городской администрации Талгат Зайнуллин, в первом случае пожар произошёл из-за действий руководства компании, но в этот раз прямой вины работников не выявлено, это был поджог.
— Сейчас выясняется, кто это сделал. Собственно, проводится расследование, — добавил Зайнуллин.
Напомним, в Башкирии остаётся актуальной проблема пожаров на свалках. Крупный пожар на полигоне в Черкассах произошёл в конце июня. Как отметили корреспонденты Mkset, побывавшие на месте горения, в дыму от пожара постоянно слышались хлопки и чувствовался запах гари. В МУП «Спецавтохозяйство» сначала заявили, что полигон загорелся из-за жаркой погоды и парникового эффекта. Позже природоохранной прокуратурой Башкирии были найдены нарушения на мусорном полигоне в его эксплуатации, которые, как предполагается, могли стать причиной пожаров. Радий Хабиров пообещал уволить владельца полигона, если мусор загорится вновь. Также в администрации города отметили, что срок эксплуатации полигона планируют продлить еще на 15-17 лет.
Пожары на свалках в последнее время были зафиксированы ещё в некоторых районах республики. Житель Давлеканово Игорь Чернов сообщил о тлеющем полигоне. По его словам, из-за пожаров на свалке в городе стоит неприятный запах. Однако местные власти отрицают возгорания.
В селе Большеустьикинское Мечетлинского района уже несколько месяцев тлеет незаконная свалка. Власти района заверили сельчан, что тлеющая свалка не угрожает жизни населению, но при этом рекомендовали избегать длительного пребывания на улице, закрывать окна и двери. Глава администрации района Анис Асадуллин заявил, что пока свалку предпочитают не трогать, так как она может разгореться сильнее, если ее разворошить. Кроме того, муниципалитет обращался к властям республики с просьбой помочь ликвидировать полигон, но получил отказ из-за невозможности выделить из бюджета республики средства. Ответственность за эту свалку несёт Большеустьикинский сельсовет, который должен был потушить полигон и ликвидировать его. В связи с тем, что этого не было сделано, главу сельского поселения и директора местного водоканала привлекли к административной ответственности.