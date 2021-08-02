Руководство мусорного полигона в Черкассах не уволят после повторного пожара

В селе Большеустьикинское Мечетлинского района уже несколько месяцев тлеет незаконная свалка. Власти района заверили сельчан, что тлеющая свалка не угрожает жизни населению, но при этом рекомендовали избегать длительного пребывания на улице, закрывать окна и двери. Глава администрации района Анис Асадуллин заявил, что пока свалку предпочитают не трогать, так как она может разгореться сильнее, если ее разворошить. Кроме того, муниципалитет обращался к властям республики с просьбой помочь ликвидировать полигон, но получил отказ из-за невозможности выделить из бюджета республики средства. Ответственность за эту свалку несёт Большеустьикинский сельсовет, который должен был потушить полигон и ликвидировать его. В связи с тем, что этого не было сделано, главу сельского поселения и директора местного водоканала привлекли к административной ответственности.