Хабиров пообещал отправить в отставку владельца полигона в Черкассах

В ходе оперативного совещания которое прошло сегодня, 5 июля, стало известно о ситуации на полигоне ТБО в Новых Черкассах.
Главе республики доложили о том, что на данный момент на полигоне ликвидированы все источники возгорания, на территории организовано дежурство. Мэр Уфы Сергей Греков доложил о том, что владельцем полигона является МУП «Спецавтохозяйство».
— Город и я тогда договоримся так, чтобы историй с возгоранием мы больше не слышали. Если еще раз загорится полигон и город почувствует запах, все руководство МУП «САХ» подает в отставку, — сообщил мэру Уфы Радий Хабиров.
Ранее глава республики уже высказывался о ситуации с горящим полигоном.