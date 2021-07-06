Хабиров пообещал отправить в отставку владельца полигона в Черкассах

Хабиров пообещал отправить в отставку владельца полигона в Черкассах
Хабиров пообещал отправить в отставку владельца полигона в Черкассах
Вчера, 11:11ОбществоАнастасия ДесяткинаФото: 1mediainvest.ru
В ходе оперативного совещания главе республики отчитались о том, что все возгорания потушены.

В ходе оперативного совещания которое прошло сегодня, 5 июля, стало известно о ситуации на полигоне ТБО в Новых Черкассах.

Главе республики доложили о том, что на данный момент на полигоне ликвидированы все источники возгорания, на территории организовано дежурство. Мэр Уфы Сергей Греков доложил о том, что владельцем полигона является МУП «Спецавтохозяйство».

— Город и я тогда договоримся так, чтобы историй с возгоранием мы больше не слышали. Если еще раз загорится полигон и город почувствует запах, все руководство МУП «САХ» подает в отставку, — сообщил мэру Уфы Радий Хабиров.

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