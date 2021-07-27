Житель Давлеканово бьет тревогу из-за тлеющей свалки

Житель Давлеканово Игорь Чернов забил тревогу из-за тлеющей свалки. Видео доказательство факта он опубликовал в группе «Инцидент Уфа и РБ» во Вконтакте накануне, 26 июля.
— Смрад и вонь уже вторые сутки окутала район Давлекановских пятиэтажек, Нефтемаша и колхозки… Ветер дует со стороны свалки. Дышать нечем. Пахнет жжеными нечистотами и перепрелым тлеющим мусором. Помните что канцерогены накапливаются у вас и у ваших детей постепенно и постоянно от удушливого испарений свалки. Онкология не за горами… И всем все равно… — выразил тревогу мужчина.
Позже он выложил якобы официальный комментарий заместителя главы администрации Давлекановского района Виктора Маслова, который рекомендовал мужчине не сеять напрасную панику.
— Просим никого не вводить в заблуждение. По данным на 26 июля 2021 года, возгораний на полигоне ТБО г. Давлеканово не зафиксировано. В службы сигналы о пожаре за период с 15 июля 2021 года не поступали! Про смрад и вонь. Обратились в специализированные организации, чтобы провести необходимые замеры воздуха.
В МЧС республике сообщили только о случае возгорания травы на территории района.
Корреспондент Mkset отправил запрос официальному представителю района Виктории Шавалеевой с просьбой прокомментировать ситуацию, однако получить оперативный ответ пока не удалось.
Ранее в Минэкологии Башкирии сообщили о виновных в тлении свалки в Мечетлинском районе.