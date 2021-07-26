Новая вакцина, перенос ограничений и загрязнение воздуха. Итоги дня в Башкирии

На оперативке в Правительстве Башкирии в ходе отчета о проведении в регионе вакцинации Максим Забелин сообщил, что в республику уже прибыла первая партия вакцины «Спутник-Лайт». В данный момент вакцину проводят через систему движения лекарственных препаратов «Честный знак» и будет распределена по пунктам вакцинации.
В Башкирии снова отложили ограничительные меры для ресторанов и фитнес-клубов. Глава Роспотребнадзора на оперативке в Правительстве Башкирии Анна Казак заявила, что не видит рисков.
Глава Башкирии Радий Хабиров велел уволить директоров детских лагерей допустивших вспышку заболеваемости коронавирусом. В республике было зафиксировано 10 случаев заболеваемости инфекцией в лагерях.
На оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял тему с проблемами энергообеспечения СНТ республики. Он также призвал оперативно решить её и даже предложил метод.
За прошедшие выходные в Министерство экологии республики поступило 121 обращение на неприятный запах в городе. Данные анализа воздуха на Новочеркасской улице в Уфе показали превышение сероводорода в воздухе в 3,5 раза превышающей ПДК. На АКСЗА в уфимском парке «Нефтехимик» также было установлено разовое превышение ПДК сероводорода в 3,6 раза.