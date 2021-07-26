В Уфе снова зафиксировано трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

За прошедшие выходные в Министерство экологии республики поступило 121 обращение на неприятный запах в городе. Данные анализа воздуха на Новочеркасской улице в Уфе показали превышение сероводорода в воздухе в 3,5 раза превышающей ПДК. На АКСЗА в уфимском парке «Нефтехимик» также было установлено разовое превышение ПДК сероводорода в 3,6 раза..