В Уфе снова зафиксировано трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе

В Уфе снова зафиксировано трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе
В Уфе снова зафиксировано трехкратное превышение ПДК сероводорода в воздухе
Вчера, 13:21ГородИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru
На автоматической станции контроля загрязнения атмосферы в парке «Нефтехимик» установили разовое превышение ПДК в 3,6 раз.

За прошедшие выходные в Министерство экологии республики поступило 121 обращение на неприятный запах в городе. Данные анализа воздуха на Новочеркасской улице в Уфе показали превышение сероводорода в воздухе в 3,5 раза превышающей ПДК. На АКСЗА в уфимском парке «Нефтехимик» также было установлено разовое превышение ПДК сероводорода в 3,6 раза..

В Министерстве экологии Башкирии полагают, что вероятными источниками выброса загрязняющих веществ являются предприятия северной промзоны Уфы, подлежащие Федеральному экологическому контролю.

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