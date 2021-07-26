Радий Хабиров велел уволить руководителей детских лагерей, где был обнаружен COVID-19

Глава Башкирии Радий Хабиров велел уволить директоров детских лагерей допустивших вспышку заболеваемости коронавирусом. Об этом он сообщил сегодня, 26 июля, в ходе оперативного совещания.
Как доложила руководитель Роспотребнадзора Башкирии Анна Казак в республике фиксируется подъем заболеваемости ОРВИ среди детей от 7 до 14 лет, также есть случаи заболеваемости коронавирусом. Зафиксировано 10 случаев заболеваемости инфекцией в детских лагерях.
В связи с этим Радий Хабиров поручил создать контрольное управление, которое отправиться с проверками по всем детским лагерям республики, после чего может быть принято решение об увольнении руководителя учреждения.
Глава подчеркнул, что не допустит, прекращения детского отдыха в лагерях из-за несоблюдения санитарных требований.