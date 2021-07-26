В Башкирии снова отложили ограничительные меры для ресторанов и фитнес-клубов

В Башкирии снова отложили ограничительные меры для ресторанов и фитнес-клубов
В Башкирии снова отложили ограничительные меры для ресторанов и фитнес-клубов
Вчера, 12:43ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.ru

В Башкирии снова отложили ограничительные меры

Глава Роспотребнадзора на оперативке в Правительстве Башкирии Анна Казак заявила, что не видит рисков.

– Применять ограничивающие меры к общественному питанию такие меры как ограничение доступа без каких-либо документов при наших цифрах заболеваемости сейчас оснований нет. Если есть возможность отложить, с моей стороны я не вижу рисков здесь, – заявила Анна Казак, глава Роспотребнадзора по Башкирии.

Хабиров сообщил, что ограничительные меры в силу не вступают и все работают в прежнем режиме, но с соблюдением существующих требований.

– Если ситуация будет в пике уходить, а мы не знаем, все что угодно может произойти, мы вернемся к этому вопросу, – уточнил глава региона.

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