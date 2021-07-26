Радий Хабиров поручил разобраться с долгами за электроэнергию в СНТ Башкирии

На оперативке в Правительстве Башкирии Радий Хабиров поднял тему с проблемами энергообеспечения СНТ республики. Он также призвал оперативно решить её и даже предложил метод.
– Мы фиксируем большие волнения в связи с энергообеспечением садовых товариществ. Проблема носит системный характер, это и слабая платежная дисциплина и системный подход к осуществлению платежа. Это республиканская проблема, наши энергетики готовы нас слушать, их надо пригласить, пригласить толковых руководителей этих товариществ, пригласить министерство ЖКХ, глав и найти решение, – заявил глава республики.
Напомним, в июле Mkset уже дважды освещал крупные проблемы с энергообеспечением СНТ в Уфе и в Уфимском районе. Так в крупнейшем в Башкирии СНТ «Шомырт» развернулась очень темная история с долгами за свет. А в уфимском СНТ 27 садов УМПО жители 40 дней жили без света и воды и по традиции за помощью обращались лично к Хабирову.