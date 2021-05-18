Госдума принимает законопроект о стипендиях учащимся военных учреждений

Как отмечают авторы инициативы, закон устанавливает перечень видов стипендий и выплат, а также категории их получателей, но эти нормы не охватывают такую категорию учащихся, как суворовцы, нахимовцы, кадеты и учащиеся военно-музыкальных училищ.