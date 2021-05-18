Госдума принимает законопроект о стипендиях учащимся военных учреждений

Posted 18 мая 2021, 13:06
Published 18 мая 2021, 13:06
Modified 17 октября 2022, 20:28
Updated 17 октября 2022, 20:28
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении правительственный законопроект о выплате стипендий обучающимся в военных общеобразовательных и профессиональных учреждениях. Об этом сообщает ТАСС.
Речь идет об общеобразовательных организациях со специальными наименованиями «президентское кадетское училище», «суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», «кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский корпус», а также организациях со специальным наименованием «военно-музыкальное училище», находящихся в ведении соответствующих федеральных госорганов. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании».
Как отмечают авторы инициативы, закон устанавливает перечень видов стипендий и выплат, а также категории их получателей, но эти нормы не охватывают такую категорию учащихся, как суворовцы, нахимовцы, кадеты и учащиеся военно-музыкальных училищ.
Документ также устанавливает, что размер, условия и порядок выплат таких стипендий определяет правительство РФ.