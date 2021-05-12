В России выплаты беременным на раннем сроке составят в среднем 6300 рублей

Больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка.

Выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности, с 1 июля 2021 года составят в среднем 6300 руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина. Михаил Мишустин уточнил, что поправки в законы, необходимые для обеспечения реализации этого пункта послания президента России, уже внесены. Глава правительства напомнил, что больничный по уходу за ребенком до семи лет включительно будет оплачиваться в размере 100% от среднего заработка: — Поддержим и малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребенка. С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до 16 лет включительно, растущих в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5600 рублей.

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