В Башкирии через суд добились ежемесячных выплат для детей-инвалидов

Семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, не могли получать ежемесячные выплаты. В связи с этим Демская прокуратура Уфы обратилась в суд с требованием восстановить их права, сообщает «Эхо Москвы».

С начала прошлого года семьи с детьми от 3 до 7 лет могут претендовать на ежемесячные выплаты, если среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума. Как сообщает «Эхо» со ссылкой на Республиканский центр соцподдержки населения, размер выплаты составил 4895,6 рубля. При этом семьи с детьми с ОВЗ не могли получить эти средства из-за наличия дополнительных пособий по уходу за ребенком-инвалидом. Об этом сообщила член Совета по правам человека при главе Башкирии Зульфия Гайсина. Она пояснила, что у таких семей величина прожиточного минимума превышала показатель, поэтому казенное учреждение не принимало заявления. Чтобы восстановить право семей с детьми-инвалидами на получение пособий, Демская районная прокуратура обратилась в суд. Однако Советский суд не удовлетворил требования ведомства. Сегодня, 14 мая, Верховный суд рассмотрел апелляцию, который отменил постановление первой инстанции и признал обоснованность требований.

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