В России предупреждают о возможных схемах мошенничества с соцвыплатами

В частности, речь о выплатах в 10 тыс. руб. на каждого школьника. Как сообщает ведомство, на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют подробные условия.