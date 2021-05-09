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Posted 9 мая 2021, 18:58

Published 9 мая 2021, 18:58

Modified 17 октября 2022, 20:22

Updated 17 октября 2022, 20:22

В России предупреждают о возможных схемах мошенничества с соцвыплатами

В России предупреждают о возможных схемах мошенничества с соцвыплатами

9 мая 2021, 18:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Речь о выплатах в 10 тыс. руб. на каждого школьника, объявленных президентом России.

Роскачество предупредило об активизации мошенничества с авиабилетами и возможном использовании мошенниками темы соцвыплат, недавно объявленных президентом России. Об этом сообщают «Известия».

В частности, речь о выплатах в 10 тыс. руб. на каждого школьника. Как сообщает ведомство, на начало мая детали выплат и соответствующие нормативные документы пока не были обнародованы. Этим могут воспользоваться мошенники, которые уже сейчас охотно предлагают получить детские выплаты, а также перечисляют подробные условия.

Поэтому в Роскачестве напомнили, что необходимо дождаться заявлений из официальных источников. Там предупредили о случаях обмана, когда на электронную почту приходит письмо с содержанием «кликни и получи выплату от президента», или когда предлагают ввести свои данные и даже приложить скрины документов для быстрого получения выплаты.

Кроме этого, разновидностью мошенничества может стать предложение приобрести путевки для детей с кешбэком в половину стоимости. Как предупреждают специалисты, настоящая их продажа от государства откроется только 20 мая.

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#Андрей Королев#Общество#Новости#Выплаты
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