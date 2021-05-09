Все ветераны ВОВ Башкирии получили обещанные выплаты к празднику

Об осуществленной выплате сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Башкирии.
По 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ ко Дню Победы в апреле этого года получили 162 инвалида и 465 участников Великой Отечественной войны республики. Выплаты сделаны автоматически, без заявлений, на основе сведений в пенсионном фонде – сообщил член правления Пенсионного фонда России, управляющий отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров.
В ведомстве напомнили, что инвалиды и участники Великой Отечественной войны получают ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ), размер которых проиндексирован с 1 февраля 2021 года на 4,9%: у инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны с группой инвалидности, ЕДВ равен 5838,02 руб., у участников войны – 4378,49 руб.
Кроме того, инвалиды, участники войны и несовершеннолетние узники концлагерей получают дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в размере 1 тыс. руб., а вдовам военнослужащих, погибших в войну, бывшим совершеннолетним узникам, жителям блокадного Ленинграда – 500 руб. ежемесячно. Всего ДЕМО в республике получают 2989 человек.Фоат Хантимеров