Все ветераны ВОВ Башкирии получили обещанные выплаты к празднику

По 10 тысяч рублей по Указу Президента РФ ко Дню Победы в апреле этого года получили 162 инвалида и 465 участников Великой Отечественной войны республики. Выплаты сделаны автоматически, без заявлений, на основе сведений в пенсионном фонде – сообщил член правления Пенсионного фонда России, управляющий отделением ПФР по Башкирии Фоат Хантимеров.