Как сэкономить миллионы рублей при оплате ипотеки?

Буквально 5 – 6 лет назад средняя ставка по ипотечному кредиту была в районе 13 – 14% годовых и за это время она снизилась почти в два раза. Поэтому сейчас взять кредит выгоднее, чем было раньше. Для таких клиентов банки активно предлагают услугу рефинансирования, которая при грамотном подходе поможет снизить финансовую нагрузку на ваш бюджет либо при таком же ежемесячном платеже сократить срок погашения кредита, в некоторых случаях даже до 10 лет. Кроме того, есть банки, которые вместе с ипотекой предлагают рефинансировать и другие кредиты. Но при подобном рефинансировании человек потеряет право на налоговый вычет от уплаченных по ипотеке процентов, т. к. новый кредит будет уже не ипотечный.