В Уфе водитель «Башавтотранса» насмерть сбил пешехода

Posted 4 апреля 2021, 11:52
Published 4 апреля 2021, 11:52
Modified 17 октября 2022, 20:43
Updated 17 октября 2022, 20:43
ДТП произошло 4 апреля в одиннадцатом часу дня. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.
По предварительным данным 40-летний уфимец за рулем пассажирского автобуса НефАЗ при повороте с ул. Кольцевая на ул. Ульяновых на разрешающий сигнал светофора сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.
Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники полиции.