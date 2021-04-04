В Уфе водитель «Башавтотранса» насмерть сбил пешехода

По предварительным данным 40-летний уфимец за рулем пассажирского автобуса НефАЗ при повороте с ул. Кольцевая на ул. Ульяновых на разрешающий сигнал светофора сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.