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Posted 4 апреля 2021, 11:52

Published 4 апреля 2021, 11:52

Modified 17 октября 2022, 20:43

Updated 17 октября 2022, 20:43

В Уфе водитель «Башавтотранса» насмерть сбил пешехода

В Уфе водитель «Башавтотранса» насмерть сбил пешехода

4 апреля 2021, 11:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
ДТП со смертельным исходом произошло в Черниковке.

ДТП произошло 4 апреля в одиннадцатом часу дня. Об этом сообщает главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По предварительным данным 40-летний уфимец за рулем пассажирского автобуса НефАЗ при повороте с ул. Кольцевая на ул. Ульяновых на разрешающий сигнал светофора сбил пешехода, который находился на проезжей части. В результате наезда мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте ДТП.

Личность погибшего устанавливается. На месте ДТП работают сотрудники полиции.

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