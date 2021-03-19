Танцы на колясках: какие проекты реализуют в Башкирии на гранты президента РФ

По данным авторов проекта, сейчас в Уфе проживает около 70 тыс. инвалидов, 1100 из них — дети и молодые люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спорт и творчество всегда были важным элементом в системе реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, но в России силу этих инструментов недооценивают. При этом от родителей детей-инвалидов в республике поступает много обращений с просьбами организовать курсы занятий по танцам на колясках.