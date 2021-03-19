Танцы на колясках: какие проекты реализуют в Башкирии на гранты президента РФ

Posted 19 марта 2021, 04:52
Published 19 марта 2021, 04:52
Modified 17 октября 2022, 20:31
Updated 17 октября 2022, 20:31
Помощь ВИЧ-инфицированным
Крупнейший грант — 2,99 млн руб. выиграла региональная общественная организация по поддержке и помощи людям «Позитивная среда». Проект «Я+Мама» разрабатывает доступность услуг соцобеспечения и психологического сопровождения для женщин, живущих с ВИЧ, беременных или имеющих ребенка до 1,5 лет.
Согласно данным из информационной справки, с начала 2020 года в Башкирии было выявлено 1534 ВИЧ-инфицированных, из 626 женщин. Из 284 беременных ВИЧ-инфицированных 275 женщин завершили беременность родами. Более 70% новых случаев ВИЧ-инфекциии приходится на Уфу, Салават и Стерлитамак.
Авторы подчеркивают, что женщинам, живущим с ВИЧ, нужно постоянно принимать АРВ-терапию, которая позволяет сохранить как собственное здоровье, так и здоровье ребенка:
— В 2020 году многие наши пациентки столкнулись с ограничениями, связанными с коронавирусной инфекцией, что в результате привело к частичным срывам в лечении или полному отказу от препаратов.
В рамках проекта планируется организовать выезд специалистов на дом в городах республики. В частности, так получится обеспечить и своевременный доступ к АРВ-терапии, и консультации в условиях, когда нет возможности попасть в поликлинику.
Школа волонтеров
Благотворительный образовательный фонд «Мархамат» выиграл 2,94 млн руб. на проект школы социальных добровольцев «Шаг вперед». В рамках проекта в Уфе, Октябрьском и Туймазах обучат и сформируют команды волонтеров, которые на постоянной основе будут работать с воспитанниками детского дома в с. Серафимовское.
Авторы проекта отмечают, что социальное добровольчество в Башкирии сейчас не развито:
— К примеру, при работе с учреждениями для детей–сирот добровольцы готовы приехать на «разовые» мероприятия, привезти игрушки, провести концерт, но волонтеров, которые будут приезжать постоянно к одним и тем же детям, нет или крайне недостаточно. Вместе с тем мы понимаем, насколько важны для детей-сирот «близкие» взрослые.
Предполагается, что работа школы продлится в течение текущего года и продолжится впоследствии.
Этно-туристический фестиваль
Общественная организация «Ассамблея народов РБ» выиграла 2,2 млн руб. на проведение в 2021 году этнотурфестиваля «Многоцветье Башкортостана».
Авторы проекта подчеркивают, что при таком значительном природном и историко-культурном потенциале, в республике очень слабо развит этнотуризм. В числе причин — рассинхронизация действий региональных структур, неэффективное использование возможностей на местах, отсутствие комплексного подхода. Данный проект призван разработать решения для устранения этих негативных факторов, а также сформировать и продвинуть новые маршруты, которые в условиях пандемии могут значительно улучшить туристическую привлекательность республики.
По итогу будет подготовлен путеводитель событийного туризма в регионе.
Танцы на колясках
Один из наиболее крупных грантов — 2,89 млн руб. — выиграл республиканский фонд Римы Баталовой «Молодость нации». На эти средства планируется организовать занятия танцами на колясках для людей с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Общая сумма расходов на проект «Подарите нам крылья» — 3,5 млн руб., он будет реализован до 30 июня 2022 года.
По данным авторов проекта, сейчас в Уфе проживает около 70 тыс. инвалидов, 1100 из них — дети и молодые люди с повреждениями опорно-двигательного аппарата (ПОДА). Спорт и творчество всегда были важным элементом в системе реабилитации и адаптации людей с ограниченными возможностями, но в России силу этих инструментов недооценивают. При этом от родителей детей-инвалидов в республике поступает много обращений с просьбами организовать курсы занятий по танцам на колясках.
— Танцы на колясках сегодня — это терапия, отдельная методика реабилитации инвалидов-колясочников. Метод позволяет одновременно укрепить их физические возможности, раскрыть творческий потенциал.
Планируется, что занятия будут проводиться по принципу инклюзивного образования. Авторы подчеркивают, что проект особенно важен для ребят из Уфимской коррекционной школы-интерната № 13.
— Именно здесь должны создаваться условия для развития танцев на колясках на долгосрочную перспективу, так как данное учреждение является местом постоянного или длительного пребывания детей с ПОДА со всей Башкирии.
В рамках проекта планируется не только организовать обучение ребят, но и купить соответствующий спортинвентарь, костюмы и оборудование. Работу с воспитанниками уфимской коррекционной школы будут проводить совместно с ребятами из уфимской спортшколы № 25. В качестве финального аккорда в 2022 году проведут первенство по танцам на колясках для ребят со всего региона.
Поддержка родителей особенных детей
АНО «Ломая барьеры» выиграла грант размеров 2,6 млн руб. на проект по поддержке родителей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья.
Планируется, что в нем примут участие 110 родителей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (3-18 лет). В рамках проекта будет оказана всесторонняя поддержка: материальная помощь, психологическая (тренинги и консультации), педагогическая, медицинская и социокультурная поддержка.
В информационной справке, приложенной к заявке, отмечается, что в 2017–2020 гг. в Башкирии растет количество детей-инвалидов (плюс 300-400 человек ежегодно). Наибольшее количество детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов зафиксировано в Уфе, поэтому проект рассчитан лишь на жителей столицы Башкирии. — Проект позволит родителям через совместное времяпрепровождение расширить свой социальный круг, поделиться наболевшим, получить качественную помощь от психолога, отдохнуть от суеты, научиться в целях профилактики своего здоровья делать оздоровительную и адаптационную физкультуру, минимизировать негативное отношение к себе и к окружающим, а также улучшить материальное положение.
Театр для глухих
Региональное отделение «Всероссийского общества глухих» выиграло 1 млн руб. на театр для глухих жителей Башкирии.
Авторы проекта поясняют, что театр для тотально глухого человека малодоступен. По их данным только в Уфе проживает около 500 пожилых людей с нарушением слуха, а ведь они тоже нуждаются в полноценном культурном отдыхе. По замыслу авторов, проект позволит вовлечь пожилых людей — инвалидов по слуху в театральную деятельность, раскрыть творческий потенциал и повысить их социальную активность.
В рамках проекта пройдут репетиции, занятия по актерскому мастерству и сценической жестовой речи, будут созданы декорации и реквизит, а также пройдут показы постановок на жестовом языке с участием диктора-переводчика. Предполагается, что эта постановка проедет по разным городам республики до конца текущего года.
Конный лагерь
Республиканский центр иппотерапии для детей-инвалидов выиграл грант размером 1,6 млн руб. на проект конного оздоровительного лагеря для детей с инвалидностью и трудных подростков.
По плану, в лагере будет организовано 12 бесплатных семидневных смен для 150 ребят. Занятия будут проводить инструкторы, психолог и педагоги на базе «Нагаевский кордон» (Уфимский район), где есть необходимая инфраструктура. В программе — иппотерапия, эко-активности, театральные занятия, артистическое фехтование и обучение английскому языку в игровой форме.
В информационной справке отмечается, что в 2019 году в Башкирии зафиксировано 16,8 тыс. детей-инвалидов, причем их количество постепенно растет. Подростков на учете только в Уфе — около 900 человек. По мнению авторов проекта, такой лагерь поможет заняться реабилитацией и социализацией детей с инвалидностью и трудных подростков.
— Работая по своей авторской программе, мы видим положительный эффект во взаимодействии именно в этих целевых группах. Трудные подростки — в большинстве своем физические здоровые, поэтому видя некоторую беспомощность детей с инвалидностью, пытаются помочь им не только на занятиях, но и после, выступая даже в качестве друзей таких детей, и это тоже меняет их поведение в социуме.
Авторы подчеркивают, что в течение последнего десятилетия большинство башкирских лагерей попросту не принимают детей с инвалидностью, что уж говорить про иппотерапию.
— Иппотерапия, оздоровительная верховая езда сама по себе уже оказывает комплексное позитивное воздействие не только на физический статус, но и на психоэмоциональную сферу ребенка, а в условиях конного лагеря позволяет восстанавливать искаженные связи с природой, полностью погрузиться в окружающую среду и сформировать более гармоничные отношения с миром и социумом.
Группы трудных подростков будут формировать партнеры проекта — Центр «Семья» (Кировский район, Уфа) и объединение подростковых клубов «Апельсин».
Проект планируется реализовать до осени текущего года.