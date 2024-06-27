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Грант

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2024
Воспитатели в Башкирии получили по 500 тыс. рублей
27 июня, 12:57
2021
Танцы на колясках: какие проекты реализуют в Башкирии на гранты президента РФ
19 марта 2021, 04:52
Элвин Грей получил 30 миллионов рублей из казны Башкирии на музыкальное шоу
13 января 2021, 11:37
2020
8 городов и сёл Башкирии выиграли полмиллиарда рублей на обновление общественных зон
3 сентября 2020, 05:55
Молодым ученым из Башкирии выделят гранты по миллиону рублей
11 февраля 2020, 11:19
В Башкирии появятся гранты в сфере образования
10 января 2020, 11:32
2019
Глава Башкирии вручил гранты молодым учителям
12 декабря 2019, 10:37
В Башкирии выделят грант на повышение производительности труда
15 ноября 2019, 06:55
В Башкирии религиоведам будут выделять гранты
24 октября 2019, 05:17
НКО Башкирии смогут принять участие в конкурсе президентских грантов
4 февраля 2019, 18:10
2017
В Башкирии родителей обучат домашней реабилитации детей, страдающих ДЦП
20 октября 2017, 13:24
В Уфе пройдет презентация благотворительного проекта от федерального гранта
5 октября 2017, 12:29

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