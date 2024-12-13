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Гранты

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2024
Новые турбазы открывают в Башкирии
13 декабря, 06:59
Хабиров раздал премии по ₽690000
8 октября, 17:38
Учителя получат по ₽575 000 в Башкирии
18 сентября, 04:57
В Башкирии молодежи раздают по ₽690 000
26 августа, 08:18
Гранты Хабирова раздали в Башкирии
30 июля, 11:47
Студенты стали миллионерами в Башкирии
18 июля, 05:18
2023
Стало известно кому в Башкирии выплатят 690 тысяч рублей
Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров подписал соответствующее постановление о предоставление грантов
12 декабря 2023, 07:06
2021
Гранты главы Башкирии раздали проектам по сохранению истории и пропаганде ЗОЖ
8 августа 2021, 19:02
Танцы на колясках: какие проекты реализуют в Башкирии на гранты президента РФ
19 марта 2021, 04:52
2020
В Башкирии ввели новые гранты для муниципалитетов
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о присуждении гранта «Достижение года» городам и районам республики.
2 октября 2020, 12:55
Молодым ученым из Башкирии выделят гранты по миллиону рублей
11 февраля 2020, 11:19
В Башкирии появятся гранты в сфере образования
10 января 2020, 11:32
2019
Глава Башкирии вручил гранты молодым учителям
12 декабря 2019, 10:37
В Башкирии выделят грант на повышение производительности труда
15 ноября 2019, 06:55
В Башкирии религиоведам будут выделять гранты
24 октября 2019, 05:17
Фильм — наш: что делает грантовая система Башкирии с кинопроизводством в регионе
24 августа 2019, 05:35
Строить и жить помогаем: гранты на проекты местных НКО могут уйти в другие регионы?
2 августа 2019, 16:52
Образовательные организации Башкирии выиграли гранты на сумму 20,6 млн рублей
20 июня 2019, 11:22
Проекты НКО из Башкирии выиграли президентские гранты в размере 44,8 млн рублей
1 июня 2019, 07:49
Определены грантовые проекты по развитию и сохранению языков в Башкирии
6 мая 2019, 11:20

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