Журналист из Башкирии выиграл грант на съемку документального фильма про Уфу

Проект документального фильма «Уфа — город-герой труда» уфимского журналиста Артёма Валиева стал обладателем гранта президента России Владимира Путина на развитие гражданского общества в 2021 году.

Выиграли грант Президента России на фильм об Уфе — городе Герое труда! Хороший первый подарок к 450-летию, написал Валиев в соцсетях. Он рассказал, что, имея большой опыт в журналистике, решил попробовать себя в качестве режиссера документальной ленты. В первую очередь целевой аудиторией фильм станет молодое поколение россиян Но представлять историю своего города, народа, по крайней мере, через художественные образы — это наша потребность, это наша гордость и это наша идеология, если хотите, говоря высокопарными словами. Уверен, что на выходе будет качественный и увлекательный контент, который сможет привлечь внимание широкой аудитории, поделился Валиев. Проект был направлен на конкурс президентского гранта при поддержке Ресурсного центра ГКУ РБ «Аппарат Общественной палаты Республики Башкортостан». Фильм будет показан уфимцам в кинотеатрах и интернете широкой публике.

