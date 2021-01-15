Журналист из Башкирии выиграл грант на съемку документального фильма про Уфу

Но представлять историю своего города, народа, по крайней мере, через художественные образы — это наша потребность, это наша гордость и это наша идеология, если хотите, говоря высокопарными словами. Уверен, что на выходе будет качественный и увлекательный контент, который сможет привлечь внимание широкой аудитории, поделился Валиев.