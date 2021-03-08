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Posted 8 марта 2021, 06:52

Published 8 марта 2021, 06:52

Modified 17 октября 2022, 20:23

Updated 17 октября 2022, 20:23

В Башкирии подросток накануне Женского дня совершил кражу из магазина своей матери

В Башкирии подросток накануне Женского дня совершил кражу из магазина своей матери

8 марта 2021, 06:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Ночью 7 марта 16-летний житель Белорецка проник в магазин своей матери, похитил оттуда около 3 тыс. руб., пиво и сигареты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого, который признался в содеянном.

По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Часть похищенного изъята, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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#Андрей Королев#Происшествия#Новости#Кража
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