В Башкирии подросток накануне Женского дня совершил кражу из магазина своей матери

Posted 8 марта 2021, 06:52
Published 8 марта 2021, 06:52
Modified 17 октября 2022, 20:23
Updated 17 октября 2022, 20:23
Ночью 7 марта 16-летний житель Белорецка проник в магазин своей матери, похитил оттуда около 3 тыс. руб., пиво и сигареты. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РБ.
Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и задержали подозреваемого, который признался в содеянном.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ. Часть похищенного изъята, молодой человек находится под подпиской о невыезде.