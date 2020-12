В Бижбулякском районе бывшая начальница почтового отделения предстанет перед судом за кражу в особо крупном размере и подделку документов. Женщина присвоила себе деньги клиентов, сообщили в региональной прокуратуре.

Известно, что 38-летняя женщина при помощи поддельных документов получала переводы клиентов, чужие пособия по безработице, а также часть прибыли нефтяных компаний. Всего с 2017 по 2020 годы ей удалось похитить 880 тысяч рублей. Все эти деньги обвиняемая потратила на свои нужды. Экс-начальница признала свою вину и уже вернула более 700 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

