Заведующую аптекой СПИД-центра Башкирии осудили за кражу лекарств на миллион рублей

Заведующую аптекой СПИД-центра Башкирии осудили за кражу лекарств на миллион рублей

Вчера, 17:10ПроисшествияАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Кировский районный суд Уфы вынес приговор в отношении 56-летней бывшей заведующей аптекой Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Женщину признали виновной в подделке документа, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В период с января по май 2018 году заведующая аптекой украла антивирусные препараты для профилактики и лечения ВИЧ. Общая сумма лекарств составила 970 тысяч рублей. Чтобы скрыть преступление, она подписала подложные документы о движении препарата, который она сбыла неустановленным лицам.

Подсудимая не признала вину в совершении преступлений. Однако суд назначил ей наказание в виде трех лет шести месяцев лишения свободы с испытательным сроком на три года. Она не может заниматься фармацевтической деятельностью два года.

Кроме того, рассматривается уголовное дело в отношении других фигурантов.

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