Эксперт: ЕСПЧ требует освободить Навального под давлением западных стран

По его мнению, западные деятели «унизили» ЕСПЧ.
Очень плохо, что все-таки удалось политикам вот так унизить Европейский суд, заставить его решать сиюминутные текущие проблемы, цитирует издание адвоката.
Он также добавил, что такое решение обострит отношения между Россией, ЕСПЧ и Европейским союзом, а также отразится на россиянах, которые жду решения Европейского суда. По мнению Аграновского, есть вероятность выхода страны из-под юрисдикции ЕСПЧ.
Напомним, Европейский суд по правам человека потребовал освободить Навального, которому заменить условный срок на реальный по делу «Ив Роше». Однако Минюст РФ заявил, что не сможет освободить политика по требованию суда, так как это будет «необоснованным и грубым» вмешательством в работу судебной системы суверенного государства.
Напомним, в 2019 году Европейский суд обязал Россию выплатить 12 тысяч евро экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву, которого приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства и теракта. По мнению ЕСПЧ, страна нарушила права политики на справедливый суд и охрану частной жизни. В частности, суд первой инстанции объявил закрытым судебное заседании в связи с рассмотрением секретных документов, которые в итоге не исследовали. Кроме того, в камере Изместьева были установлены камеры, что суд посчитал негуманным и унижающим.
Отметим, что его признали виновным в организации более 10 убийств с 1994 по 2004 годы, в частности, в убийстве бывшего главного бухгалтера «Башнефтехима», московского нотариуса Галины Перепелкиной. Кроме того, в число его преступлений входит подрыв автомобиля сына бывшего главы Башкирии Урала Рахимова, в результате которого погибли два человека.