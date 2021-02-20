Эксперт: ЕСПЧ требует освободить Навального под давлением западных стран

Напомним, в 2019 году Европейский суд обязал Россию выплатить 12 тысяч евро экс-сенатору от Башкирии Игорю Изместьеву, которого приговорили к пожизненному заключению за организацию убийства и теракта. По мнению ЕСПЧ, страна нарушила права политики на справедливый суд и охрану частной жизни. В частности, суд первой инстанции объявил закрытым судебное заседании в связи с рассмотрением секретных документов, которые в итоге не исследовали. Кроме того, в камере Изместьева были установлены камеры, что суд посчитал негуманным и унижающим.