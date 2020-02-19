Фото: Артур Салимов./ Mkset.ru
В ЕСПЧ приняли жалобу уфимской активистки штаба Навального
19 февраля, 12:36ОбществоНадежда Валитова
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Ранее уфимка Лилия Чанышева обращалась в Стасбургский суд, пожаловавшись на незаконный арест после акции «Он нам не царь».
Напомним, что Лилия Чанышева была арестована на 30 суток по решению Октябрьского районного суда города Уфы. Позже Верховный суд сократил срок ареста до 18 суток. Акция «Он нам не царь» прошла еще 5 мая 2018 года. Тогда в митинге-шествии приняли участие около 1,5 тысячи человек.
«Сегодня ЕСПЧ сообщил, что 10.10.2019 г. коммуницировал мою жалобу по незаконному аресту после митинга «Он нам не царь» 5 мая 2018 года.
По шествиям 28 января 2018 г. и 9 сентября 2018 г. жалобы в ЕСПЧ тоже поданы, но пока не коммуницированы.
Жалобы готовили и подавали юристы ФБК», - сообщила Лилия Чанышева в своем Facebook.
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