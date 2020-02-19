В ЕСПЧ приняли жалобу уфимской активистки штаба Навального

Напомним, что Лилия Чанышева была арестована на 30 суток по решению Октябрьского районного суда города Уфы. Позже Верховный суд сократил срок ареста до 18 суток. Акция «Он нам не царь» прошла еще 5 мая 2018 года. Тогда в митинге-шествии приняли участие около 1,5 тысячи человек.

«Сегодня ЕСПЧ сообщил, что 10.10.2019 г. коммуницировал мою жалобу по незаконному аресту после митинга «Он нам не царь» 5 мая 2018 года.

По шествиям 28 января 2018 г. и 9 сентября 2018 г. жалобы в ЕСПЧ тоже поданы, но пока не коммуницированы.