Экс-дознавательница из Уфы пожаловалась в ЕСПЧ из-за публикации её фото в СМИ

Экс-дознавательница из Уфы пожаловалась в ЕСПЧ из-за публикации её фото в СМИ

Вчера, 14:31ОбществоКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
В Уфе экс-дознавательница, которую изнасиловали трое сотрудников полиции, подала жалобу в Европейский суд по правам человека из-за публикации в одном из издании фото, где она в нижнем белье.

Как сообщает издание «Урал.МБХ медиа», Гульназ Фатхисламова в своей жалобе указала на нарушение нескольких пунктов Европейской Конвенции о защите прав человека. В частности, она уверена, что были нарушены права на уважение частной семейной жизни, свободу выражения мнения, защиту собственности и дискриминацию.

— Хочу сразу отметить, что увольнение женщины несло несоразмерное вмешательство в свободу выражение мнения и, следовательно, не могло рассматриваться как «необходимое в демократическом обществе», — рассказал адвокат проекта «Правовая инициатива» Рустам Мацев.

Также девушка возмущена публикацией издания «Комсомольская правда», где были обнародованы фотографии из материалов уголовного дело. Речь идет о фото, где Гульназ Фатхисламова стоит в нижнем белье и с видными телесными повреждениями. Помимо этого были опубликованы скриншоты её личной переписки в мессенджере.

Напомним, по данным следствия, трое сотрудников полиции изнасиловали 23-летнюю коллегу в ночь на 30 октября 2018 года. В отношении них было возбуждено уголовное дело. Полгода подозреваемые провели в СИЗО, а с весны прошлого года находились под домашним арестом. 26 декабря 2019 года Кировский суд Уфы приговорил Галиева и Матвеева к 7 годам лишения свободы, а Яромчука — 6 годам за изнасилование дознавательницы. Кроме того, суд обязал их выплатить три миллиона рублей. Но в начале июня 2020 года Салавата Галиева и Эдуарда Матвеева полностью оправдали, а срок наказания Павла Яромчука сократили до четырех лет.

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